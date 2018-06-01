Что смотреть и слушать на Beat Film Festival: рэп, диско и Depeche Mode

В Москве - снова фестиваль документального кино Beat Film Festival. Накануне мы рассказали о трех фильмах его программы, достойных внимания, и сегодня это занятие продолжим. На очереди - картины о музыке, традиционно широко представленные на киносмотре.

Depeche Mode: 101

Фильм о масштабном концерте британских королей синти-попа в Калифорнии в 1988-м был выпущен мэтром музыкальной документалистики Д.А. Пеннебейкером ("Не смотри назад", "Зигги Стардаст и пауки с Марса") год спустя и стал культовым не только в многомилионной среде фанатов Depeche Mode, но и для всех любителей нетривиальных роуд-муви.

Помимо рассказа о подготовке "депешей" к своему сто первому живому выступлению, лента содержит историю компании их юных американских поклонников, на которых свалилось небывалое счастье: возможность попасть на концерт и одновременно - в фильм о нем.

В результате получился яркий рассказ о восьмидесятых через призму творческого расцвета (уже на горизонте - великий альбом Violator) мрачных романтиков, ставших одним из обязательных символов того времени.

Приятное времяпрепровождение и для 2018 года. Особенно - для ностальгирующих.

"Наследие итало-диско" / Italo Disco Legacy

Еще один фильм для тех, кто скучает по той эпохе, только новый и раскрывающий тему с несколько другого угла.

Феномен итало-диско, неожиданно буйно проросший из минималистичных и нарочито непритязательных дискотечных тусовок, триумфально промаршировал по Европе и влюбил в себя Америку, завербовав в свои ряды миллионы адептов по всему миру, включая и нашу страну, где отголоски этого явления звучат до сих пор.

"Наследие" - емкая и репрезентативная работа, позволяющая самому постороннему человеку составить некоторое представление о несерьезной танцевальной музыке, оказавшей беспрецедентное влияние на современные жанры.

Подробные интервью участников (включая, например, знаменитого Александра Роботника, раскрывающего секрет своего дивного клюквенного прозвища) и бесконечно симпатичных аудиофилов-фетишистов, хвастающихся своими сногсшибательными фонотеками, дают проследить весь долгий путь итало-диско вплоть до сегодняшних дней и содержат множество презабавнейших деталей.

"Слово-закон" / Word is Bond

Картин о рэпе и хип-хопе сейчас снимают немало. Самых разных - с точки зрения качества, формата и творческого подхода.

Бронейбойный "Голос улиц", бестолковый "2Pac: Легенда" (недавно вышедший первый сезон сериала "Нераскрытое дело" попытался это недоразумение исправить), искрящийся "Отжиг" - все они рассказывают о том или ином эпизоде непростых и длительных процессов зарождения и становления рэп-культуры.

Документалка же Саши Дженкинса с обязательной уважительной оглядкой на славное (не всегда, впрочем) прошлое показывает, что хип-хоп представляет собой сегодня. А также - как и почему он таким стал.

Среди спикеров - такие заслуженные правдорубы-рифмоплеты, как Tech N9ne, J. Cole, Pusha T и многие другие. Так что все серьезно.

"Куча искусства" / Bunch of Kunst

Здесь тоже - об агрессивной музыке трущоб, искрящейся яростными речитативами и долбящей сочными битами.

Только рэпом и тем более хип-хопом ее можно назвать с большой натяжкой. Слишком уж необычна та жанровая смесь, которую производит аскетичный дуэт Sleaford Mods из Ноттингема - при всей ее идеологически выверенной минималистичности.

Так что не стоит удивляться, что The Prodigy пригласили их поучаствовать в записи одного из мощнейших треков в своем последнем альбоме, а сам Игги Поп окрестил "Модс" - ни больше ни меньше - "лучшей рок-н-ролльной группой современности". Подтвердив это в фильме немецкой музыкальной обозревательницы Кристин Франц проникновенной декламацией творчества новых героев британского пролетариата.