На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Фото: встретившийся с 40 русскими девушками Джонни Депп "изнемог"

Новость 03.06.2018, 12:30 | Текст: Олег Усков

Многочисленные поклонники американского актера и музыканта Джонни Деппа бьют в тревожные барабаны: "капитан", только что посетивший Россию в рамках тура "супергруппы" The Hollywood Vampires ("Голливудские вампиры"), уж и сам смотрится как вурдалак.

Напомним: "Джек Воробей", будучи в Москве, конвейерным методом встретился с 40 российскими девушками - по тысяче долларов за штуку. В названную цену входило переброситься парой фраз со звездой + сфотографироваться.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве

Фото с того вечера, а также селфи с Деппом из Санкт-Петербурга уже поползи по Сети, разволновав общественность. Отмечающую: выглядит 54-летний артист удивительно скверно: исхудало, болезненно, изможденно. И "очень ослабевшим".

На что обратила внимание в том числе Daily Mail, освещающая европейское турне коллектива. "Нашлись и такие, кто вообще оказываются верить, что на снимках Депп", - подчеркнуло издание.

Впрочем, здравомыслящие комментаторы предлагают паникерам успокоиться, предположив, что лицедей просто начал готовиться к своей новой роли - в драмедии "Ричард прощается", где ему предстоит сыграть смертельно больного профессора, на краю могилы решившего на посошок удариться во все тяжкие.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Россия
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: собака расцарапала Даниле Козловскому лицо 01.06.2018
Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене 01.06.2018
Владимир Путин поздравил проект "Смешарики" с 15-летием 01.06.2018
#фото
Фото: REUTERS/ Neil Hall
Фото: бывшего мужа Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Эммой Стоун 01.06.2018
Фильм "Тяжелые времена в отеле "Эль-Рояль" обзавелся первыми кадрами 31.05.2018
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 30.05.2018
#Джонни Депп
Фото: kinopoisk.ru
Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге 31.05.2018
СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками 31.05.2018
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 29.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.