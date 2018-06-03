Фото: встретившийся с 40 русскими девушками Джонни Депп "изнемог"

Многочисленные поклонники американского актера и музыканта Джонни Деппа бьют в тревожные барабаны: "капитан", только что посетивший Россию в рамках тура "супергруппы" The Hollywood Vampires ("Голливудские вампиры"), уж и сам смотрится как вурдалак.

Напомним: "Джек Воробей", будучи в Москве, конвейерным методом встретился с 40 российскими девушками - по тысяче долларов за штуку. В названную цену входило переброситься парой фраз со звездой + сфотографироваться.

Фото с того вечера, а также селфи с Деппом из Санкт-Петербурга уже поползи по Сети, разволновав общественность. Отмечающую: выглядит 54-летний артист удивительно скверно: исхудало, болезненно, изможденно. И "очень ослабевшим".

На что обратила внимание в том числе Daily Mail, освещающая европейское турне коллектива. "Нашлись и такие, кто вообще оказываются верить, что на снимках Депп", - подчеркнуло издание.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f — Pop Crave (@PopCrave) June 3, 2018

Впрочем, здравомыслящие комментаторы предлагают паникерам успокоиться, предположив, что лицедей просто начал готовиться к своей новой роли - в драмедии "Ричард прощается", где ему предстоит сыграть смертельно больного профессора, на краю могилы решившего на посошок удариться во все тяжкие.