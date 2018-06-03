Центральный аппарат СКР расследует обстоятельства взрыва во время детского научного шоу в Иркутске. В ходе проведения химического опыта реактивы вспыхнули , и восемь ребят получили обширные ожоги.

ЧП произошло в День защиты детей. В честь праздника родители привели около 60 ребятишек в возрасте от 5 до 15 лет на научное шоу - подобные представления сегодня по популярности не уступают квест-комнатам. На таких мероприятиях специализировалась и компания, арендовавшая площади в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Иркутска.

Один из экспериментов шоу должен был продемонстрировать, как работают фейерверки. В компании утверждают, что опыт показывали неоднократно. Что именно в тот день пошло не так, предстоит выяснить экспертам, только в какой-то момент вместо фейерверка зал ослепила вспышка огня. Как можно рассмотреть на видеозаписи, на детях, которые сидели ближе всех, загорелась одежда. Зрители метнулись к выходу - к слову, единственному. Началась паника.

- Мы сидели в "Зале чудес", нам рассказывали о химии. Но потом огонь перешел на нижний ряд. Было страшно, - рассказывал потом журналистам местных СМИ один из пострадавших детей, маленький Гоша.

В какой-то момент зал вместо фейерверка ослепила вспышка огня

Надо сказать, его мама была одним из немногих взрослых в зале. Как потом объясняли родители, аниматоры уговаривали их оставить детей. Несколько женщин - в их числе мама Гоши - все же настояли на том, чтобы остаться. Они потом и выводили детей, а потом снимали с них горящую одежду. Кто-то вызвал пожарных и "скорую помощь".

Получив вызов, спецслужбы объявили тревогу. К торговому центру подъехали сразу восемь бригад "скорой помощи" и два реанимобиля центра медицины катастроф, а также 15 пожарных машин. Кстати, к этому моменту системы оповещения о возгорании в здании включены не были - как следствие, посетители и персонал на других этажах ни о чем не подозревали. Выводить их пришлось самим пожарным.

К счастью, взрыв не привел к пожару. Возгорание ограничилось демонстрационным столом, и его быстро ликвидировали. Аниматоры, к их чести, рабочего места не покинули - на той же видеозаписи видно, что молодой человек забегает в подсобку, выносит какую-то емкость и плещет жидкостью на пламя.

В больницу увезли восемь ребятишек - тех, кто сидел на первом ряду. Троих из них отпустили домой в тот же день. Пятерых оставили в ожоговом центре городской клинической больницы - один ребенок получил ожог 25 процентов поверхности тела, у двоих обожжено около 15 процентов, у остальных - 10. Возраст пациентов - 6-12 лет, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Наиболее пострадавший мальчик сутки провел в отделении реанимации, однако в субботу его перевели в общую палату.

СКР возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета, на особый контроль его поставил глава ведомства Александр Бастрыкин. Задержаны технический директор центра, который разрабатывал опыты, и сотрудники, проводившие шоу. Выяснилось, что молодой человек, показывавший опыты, работает в компании неофициально, а в тот день вообще подменял другого ведущего. Более того, ему еще нет 18 лет.

Тем временем государственный пожарный надзор инициировал внеплановую проверку в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.