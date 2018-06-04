Фото: объявивший о разводе Шнуров заголился перед поклонницами

Российский музыкант и актер Сергей Шнуров, недавно объявивший о разводе с Матильдой Мозговой, третьей своей женой, продолжает разными способами отмечать произошедшее.

Перед этим исполнитель уже прокомментировал опыт двумя стихотворениями и лирическими плясовыми куплетами, а сейчас выложил в Instagram брутальный снимок, на котором очаровывает поклонниц голым торсом и накачанной, не иначе, в редакторе фотографий, рукой.

В то время как вторая конечность артиста остается в статичном, вялотекущем состоянии.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 3 Июн 2018 в 11:22 PDT

"Жан-Клод Ван Шнуров", - сказали одни. "Синтол", - сказали другие, не столь остроумные и наблюдательные. "Шнурова, конечно, жалко", - заметили третьи.

Ранее мы писали, что коллега Шнурова, шоумен Стас Барецкий, осторожно не исключил, что причиной расставания друга с супругой могли стать измены. После чего сам Шнуров суть аллегорически это подтвердил, указав, что "шнур не завязать узлом".