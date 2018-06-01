Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене

Российский музыкант и актер, лидер группировки "Ленинград" выступил с очередным, уже третьим, комментарием касаемо своего развода с третьей супругой, Еленой "Матильдой" Мозговой. И вновь в стихотворной форме.
Откровение, как и все прежние, появилось в Instagram артиста. И из опубликованного произведения можно заключить, что Сергей аллегорически признает точечно озвученную шоуменом Барецким версию: причиной расставания Шнурова и Мозговой послужила измена музыканта.
Сопровождает стих улыбающееся фото исполнителя.
Целиком звучит всё следующим образом:
Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым - предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Все возьми, - я все отдам!
И бросал свою я тушку,
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом все тише-тише...
Глядь, и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
И простонет, - как [исключительно отлично].
Тут и бабке не ходи,
Женщин много -
Я один.
Сергею Шнурову 45 лет. Помимо музыкальной деятельности, немало отмечен в кинематографе. В частности - "Копейке" и "4" по Сорокину, "Generation П" - по Пелевину, "Дневном дозоре" - по Лукьяненко, "Звездном ворсе", "Хардкоре" и "Я худею" Найшуллера, ряде сериалов.