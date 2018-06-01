Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене

Российский музыкант и актер, лидер группировки "Ленинград" выступил с очередным, уже третьим, комментарием касаемо своего развода с третьей супругой, Еленой "Матильдой" Мозговой. И вновь в стихотворной форме.

Откровение, как и все прежние, появилось в Instagram артиста. И из опубликованного произведения можно заключить, что Сергей аллегорически признает точечно озвученную шоуменом Барецким версию: причиной расставания Шнурова и Мозговой послужила измена музыканта.

Сопровождает стих улыбающееся фото исполнителя.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 31 Май 2018 в 7:41 PDT

Целиком звучит всё следующим образом:

Муз бывало, и немало.



Светских, полусветских львиц.



И крутило и ломало.



Ниццы брал я для девиц!



Что семейные мне узы?



Шнур не завязать узлом.



Выпьешь, так вообще все музы.



Трезвым - предложений лом.



Я любил на всю катушку!



Все возьми, - я все отдам!



И бросал свою я тушку,



В ноги очень многих дам.



Муз бывало, и немало,



Но какое дело ваше?



Всех крутило и ломало



Поначалу расставашек.



А потом все тише-тише...



Глядь, и новая Эрато,



Первой стих в ночи услышит



И простонет, - как [исключительно отлично].



Тут и бабке не ходи,



Женщин много -



Я один.

Сергею Шнурову 45 лет. Помимо музыкальной деятельности, немало отмечен в кинематографе. В частности - "Копейке" и "4" по Сорокину, "Generation П" - по Пелевину, "Дневном дозоре" - по Лукьяненко, "Звездном ворсе", "Хардкоре" и "Я худею" Найшуллера, ряде сериалов.