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Сергей Шнуров в стихах признался в изменах жене

Новость 01.06.2018, 11:38 | Текст: Олег Усков

Российский музыкант и актер, лидер группировки "Ленинград" выступил с очередным, уже третьим, комментарием касаемо своего развода с третьей супругой, Еленой "Матильдой" Мозговой. И вновь в стихотворной форме.

Откровение, как и все прежние, появилось в Instagram артиста. И из опубликованного произведения можно заключить, что Сергей аллегорически признает точечно озвученную шоуменом Барецким версию: причиной расставания Шнурова и Мозговой послужила измена музыканта.

Сопровождает стих улыбающееся фото исполнителя.

Целиком звучит всё следующим образом:

Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым - предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Все возьми, - я все отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом все тише-тише...

Фото: Александр Кожохин/ РИА Новости
Музыкант "Ленинграда" рассказал, как развод Шнурова повлияет на группу

Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет, - как [исключительно отлично].

Тут и бабке не ходи,

Женщин много -

Я один.

Сергею Шнурову 45 лет. Помимо музыкальной деятельности, немало отмечен в кинематографе. В частности - "Копейке" и "4" по Сорокину, "Generation П" - по Пелевину, "Дневном дозоре" - по Лукьяненко, "Звездном ворсе", "Хардкоре" и "Я худею" Найшуллера, ряде сериалов.

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