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04.06.2018 13:52
Рубрика: Бензин

Медведев: Производители бензина не должны проявлять эгоизм

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо. Об этом председатель правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

"В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированные компании не должна проявлять эгоизм", - цитирует его ТАСС.

Глава кабинета министров также поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку не ослаблять контроль за ситуацией с ценами на бензин и в случае необходимости принимать необходимые меры для их стабилизации и снижения.

Фото: depositphotos.com
ФАС потребовала от компаний увеличить производство бензина

Ранее российские власти анонсировали планы по снижению акцизов на топливо из-за роста цен.

Если эффект не дойдет до АЗС, то с 1 июля будет отменено плановое повышение ставок акциза на бензин и дизель еще на 600-700 рублей.

Напомним, за апрель стоимость бензина выросла в среднем на 13 процентов за литр. Последнее, уже чуть менее масштабное увеличение цены произошло в последнюю декаду мая, тогда, по данным Московской топливной ассоциации, в среднем по стране литр вырос в цене еще на 90 копеек.

#бензин