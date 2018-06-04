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Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC

Новость 04.06.2018, 19:55 | Текст: Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Своеобразный кельтский дуэт, состоящий из валлийца Мэттью Риза и ирландца Джейми Дорнана примет участие в съемках мини-сериала BBC, состоящего из трех эпизодов.

События исторической драмы будут разворачиваться в Северной Ирландии последней четверти девятнадцатого века, а сам проект получит зловещее название "Смерть и соловьи" (Death and Nightingales) - об этом сообщает портал Variety. Основой произведения станет одноименная новелла ирландского писателя Юджина МакКейба.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценаристом проекта станет Аллан Каббит, которого связывает с Дорнаном работа над детективным сериалом "Крах" (The Fall).

Среди предыдущих работ Дорнана можно выделить "Операцию Антропоид" (Anthropoid) и "Осаду Жадовиля" (The Siege of Jadotville), а Мэтью Риз, в свою очередь, запомнился по мини-сериалу по мотивам диккенсоновской "Тайны Эдвина Друда" (The Mystery of Edwin Drood), инспирированной произведениями Джейн Остин картиной "Смерть приходит в Пемберли" (Death Comes to Pemberley) и масштабной эпопеей "Американцы" (The Americans).

Присоединится к этому творческому коллективу и Энн Скелли, заявившая о себе в экранизации рассказов Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" (Little Women), а продюсером картины выступит Джонатан Кавендиш.

"Смерть и соловьи" погрузит зрителя в мрачную атмосферу Северной Ирландии 1885 года. На фоне общей неустроенности, жестокости и тяжелых жизненных условий расцветет история любви, которая обернется предательством, разочарованием и обманом. Все это доведется испытать на себе 25-летней Бэт Уинтерс (Энн Скелли) за сутки. В день своего рождения она захочет коренным образом изменить жизнь и сбежать от своего отчима-землевладельца (Мэттью Риза), положившись во всем на очаровательного юноша Лиама Уорда (Джейми Дорнан).
 

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