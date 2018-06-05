Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тысяч верующих

Духовный и исторический памятник белорусской земли - Полоцк, известный еще из "Повести временных лет" - соберет 5 июня около 5 тысяч паломников. Они примут участие в крестном ходе в День памяти святой Евфросинии, который отмечают в христианском мире.

По информации городской администрации, после окончания богослужения в Софийском соборе верующие отправятся к Спасо-Евфросиниевскому монастырю, совершат молебны и возложение цветов у памятника преподобной и Николаю Чудотворцу, сообщает БЕЛТА.

В День памяти Евфросинии Полоцкой - единственный в году, когда разрешено проводить праздничное богослужение в Софийском соборе. Этот храм известен как первое каменное сооружение на территории Беларуси, возведенное в византийском стиле в начале XI века.

Исторические источники повествуют, что Евфросиния занималась обширной просветительской деятельностью: переписывала книги, строила храмы. В Художественной галерее, например, будет открыта уникальная выставка стенописи XII-XIX веков Спасо-Преображенской церкви, которую при жизни построила белорусская святая.

Просветительские проекты, рассказывающие о ее жизненном пути, состоятся в школах и колледжах города, в Центре культуры "Полоцк". А доминантой торжеств станет Спасо-Ефросиниевский женский монастырь, основанный этой уникальной личностью почти девятьсот лет назад. Кстати, в храме покоятся ее мощи, привезенные на полоцкую землю из Киево-Печерской лавры в 1910 году.

В торжествах примут участие представители местной власти, православной церкви, среди них Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Следует добавить, что День памяти Евфросинии Полоцкой почитают как православные, так и католики. Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Ее именем названы храмы и приходы не только в РБ, но и в американском Саут-Ривере, Вильнюсе, Лондоне и Торонто.

А вот одну из главных национальных святынь Беларуси - Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный по ее заказу в 1161 году и утраченный в начале Великой Отечественной войны, до сих найти не удалось, констатируют местные следопыты.

