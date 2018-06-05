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05.06.2018 20:13
Рубрика: Власть

Научная рота подсказала Росгвардии, как бороться с беспилотниками

Текст: Михаил Фалалеев
Руководство Росгвардии восприняло и адаптировало для своих условий идею Минобороны о создании так называемых научных рот. То есть, подразделений, в которых по призыву служат выпускники вузов, особо проявившие себя в научных изысканиях. Им предоставят возможность проявлять себя и дальше в ходе военной службы.

И, надо признать, надежды командования оправдались: молодые ученые - а это, действительно, ученые, с научными работами, публикациями и изобретениями, - уже принесли пользу Росгвардии. В том числе и материальную. Например, подсказали, какую аппаратуру, технику и вооружение закупать, а от чего - отказаться. И обосновали это в расчетах.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Решение о формировании научной роты принял директор Росгвардии Виктор Золотов год назад. Создали ее на базе Центра инженерно-технических исследований войск национальной гвардии России, расположенном в подмосковном городе Реутове. Начальник военно-научного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Марценюк рассказал, что кандидатов в научную роту подбирали индивидуально - каждого долго изучали, с ним беседовали, а еще и проверяли здоровье. Все-таки, призывали на воинскую службу, а не приглашали на симпозиум.

Соискателями этих необычных, так сказать, солдатских должностей были выпускники ведущих российских вузов, таких как МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет, НИУ "Высшая школа экономики", МЭИ, РХТИ им. Д.И. Менделеева, МАИ. У руководства Росгвардии налажены отношения с ректорами этих вузов, которые и рекомендуют своих выпускников. И готовы курировать их и консультировать. Предпочтение при отборе отдавалось победителям конкурсов и олимпиад, государственным стипендиатам, участникам научных работ, которые имеют особое прикладное значение для федеральной службы. Кстати, каждый из бойцов научной роты может продолжить свою научную деятельность в Росгвардии, поступив на службу по контракту. Это значит, что при наличии высшего образования он получает офицерское звание. И возможность написать и защитить как минимум кандидатскую диссертацию.

Пока таких ученых-срочников - 18 человек. С окончанием весеннего призыва, то есть к 1 июля, роту доведут до штатной численности - аж 36 штыков. Но, видимо, оно того стоит.

Любопытна структура научной роты. Подразделение состоит из трех взводов, каждый из которых сосредоточен на отдельном направлении научных исследований.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Первый научный взвод проводит исследования в области информационных технологий - проектирование информационных систем, интернет-исследования, мультимедийные технологии, программно-математическое обеспечение, разработка прикладных задач.

Второй взвод занят исследованиями в области инновационной деятельности - исследование направлений развития вооружения, военной и специальной техники и других видов инженерно-технических средств для нужд Росгвардии, разработка програмно-моделирующих комплексов по соответствующим видам деятельности, автоматизация процессов сбора и анализа данных.

А вот третий, что необычно, состоит вовсе не из технарей. Он ведет исследования в гуманитарных областях - по военно-исторической работе, по проблемам противодействия терроризму, в области обеспечения национальной безопасности государства, даже правильного общения со СМИ. В том числе, изучает проблемы "цветных революций".

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