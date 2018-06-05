Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов

Вопрос о поддержке компании "Газпром", пострадавшей от ареста активов, может быть рассмотрен правительством России после проведения необходимых юридических консультаций. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить", - приводит его слова ТАСС.

Ранее "Нафтогаз" сообщил об аресте долей "Газпрома" в его дочерних компаниях в Нидерландах голландским судом. Соответствующее ходатайство украинская компания подала для обеспечения решения Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года, о получении от российского концерна 2,6 млрд долларов.

В "Газпроме" утверждают, что никаких документов об аресте активов не получали и в любом случае намерены защищать свои права, как это позволяет законодательство.