Путин пригласил президента Австрии посетить Россию

Владимир Путин пригласил президента Австрии Александера Ван дер Беллена посетить Россию в любое удобное для него время.

Путин также поблагодарил австрийского коллегу за "конструктивную и плодотворную встречу", сообщает ТАСС. Российский лидер выразил уверенность, что эти переговоры помогут развитию российско-австрийских связей.

Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом 5 июня. Эта поездка стала для российского президента первым зарубежным визитом после инаугурации.

Ранее президент в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил об отсутствии предпосылок для вхождения Крыма в состав Украины и рассказал, почему до сих пор не состоялась его повторная встреча с президентом США Дональдом Трампом. По ходу общения президенту пришлось урезонить австрийского журналиста Армина Вольфа, не всегда слушавшего ответы собеседника до конца.