Андрей Тихонов: Взял бы в "Крылья Советов" Глушакова и Комбарова

Специалист отметил, что нашел бы таким игрокам место в своей команде, заявив также, что считает Глушакова достойным сборной.

"Я бы взял в "Крылья" Глушакова и Комбарова, таких футболистов сейчас немного, - сказал Андрей Валерьевич в передаче "Foot'больные люди". - Не понимаю, что происходит в "Спартаке", думаю, ребята спокойно могут играть. Но мы все понимаем, что у того же Глушакова еще будут очень хорошие варианты продолжения карьеры. Поэтому можно только помечтать, что такие футболисты будут в Самаре. Но от хороших игроков не откажется ни один тренер".

Андрей Тихонов не считает, что в "Спартаке" есть какие-то проблемы между главным тренером Массимо Каррерой и игроками. Он обратил внимание на эмоции Карреры и его способность мотивировать, что, по мнению Тихонова, стало залогом успеха "красно-белых" в позапрошлом сезоне, когда они выиграли долгожданное чемпионство.

"Массимо - как зажигалка. Может быть, именно таких эмоций, которые он дает со своей конфеткой во рту, и не хватало "Спартаку", - сказал Тихонов. - Конечно, когда команда становится чемпионом, в этом есть доля фарта, как и у "Локомотива" в этом году. Н никто не скажет, что "Спартак" и "Локомотив" побеждали незаслуженно, просто есть часть сезона, когда отдельные команды проваливаются. Так, в последнем сезоне проваливались "Зенит", "Спартак", где-то - ЦСКА".

"Спартак" по итогам минувшего сезона стал третьим в РФПЛ. При этом в концовке сезона москвичи сами упустили вполне реальное чемпионство, не воспользовавшись осечками "Локомотива", а также сенсационно проиграли в полуфинале Кубка России "Тосно" из Ленинградской области, который в итоге выиграл трофей, а затем вылетел из РФПЛ.

На данный момент "Спартак" готовится обновить состав к новому сезону. В понедельник было объявлено о первом клубном трансфере этого лета: из бельгийского "Гента" пришел 24-летний французский защитник Самуэль Жиго.