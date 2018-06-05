Андрей Тихонов: Взял бы в "Крылья Советов" Глушакова и Комбарова

Новости

СМИ: На премьер-министра Израиля готовилось покушение 13:05
В Риме нашли нетронутую "гробницу атлета" 13:01
В Москве 6 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:52
Госдума приняла закон о работе промышленных технопарков 12:52
Минск предложил разработать проекты в интересах всего Союзного государства 12:45
В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа 12:42
На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018 12:42
Под Калининградом дебошир напал на женский монастырь 12:38
Билл Клинтон рассказал о ярости из-за России 12:35
Названы средства гигиены, которые могут вызывать рак 12:35
Все билеты на матч Россия - Турция проданы 12:34
Минкомсвязь: Мы будем искать новые способы блокировки Telegram 12:33
В Индии откопали колесницу из древних эпосов 12:25
Автомобиль сбил трех подростков после ДТП с другой машиной 12:23
В Петербурге ветер обрушил дерево на машину с людьми 12:22
Тверскую улицу перекроют для машин на три дня 12:20
В Уфе семья долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран 12:12
Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях 12:10
В Кировской области на ребенка упали футбольные ворота 12:06
Дело похитителей картин Левитана и Шишкина передали в суд 12:05
Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия 12:05
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 12:00
В России участились попытки пересылки оружия по почте 11:55
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой 11:55
Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 11:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Андрей Тихонов: Взял бы в "Крылья Советов" Глушакова и Комбарова

Текст: Данила Жиляев
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов, чья карьера игрока была неразрывно связана с московским "Спартаком", прокомментировал ситуацию вокруг капитана столичной команды Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова, которые в конце прошлого сезона перестали попадать в состав и не были включены в заявку сборной России на чемпионат мира.

Специалист отметил, что нашел бы таким игрокам место в своей команде, заявив также, что считает Глушакова достойным сборной.

"Я бы взял в "Крылья" Глушакова и Комбарова, таких футболистов сейчас немного, - сказал Андрей Валерьевич в передаче "Foot'больные люди". - Не понимаю, что происходит в "Спартаке", думаю, ребята спокойно могут играть. Но мы все понимаем, что у того же Глушакова еще будут очень хорошие варианты продолжения карьеры. Поэтому можно только помечтать, что такие футболисты будут в Самаре. Но от хороших игроков не откажется ни один тренер".

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России

Андрей Тихонов не считает, что в "Спартаке" есть какие-то проблемы между главным тренером Массимо Каррерой и игроками. Он обратил внимание на эмоции Карреры и его способность мотивировать, что, по мнению Тихонова, стало залогом успеха "красно-белых" в позапрошлом сезоне, когда они выиграли долгожданное чемпионство.

"Массимо - как зажигалка. Может быть, именно таких эмоций, которые он дает со своей конфеткой во рту, и не хватало "Спартаку", - сказал Тихонов. - Конечно, когда команда становится чемпионом, в этом есть доля фарта, как и у "Локомотива" в этом году. Н никто не скажет, что "Спартак" и "Локомотив" побеждали незаслуженно, просто есть часть сезона, когда отдельные команды проваливаются. Так, в последнем сезоне проваливались "Зенит", "Спартак", где-то - ЦСКА".

"Спартак" по итогам минувшего сезона стал третьим в РФПЛ. При этом в концовке сезона москвичи сами упустили вполне реальное чемпионство, не воспользовавшись осечками "Локомотива", а также сенсационно проиграли в полуфинале Кубка России "Тосно" из Ленинградской области, который в итоге выиграл трофей, а затем вылетел из РФПЛ.

На данный момент "Спартак" готовится обновить состав к новому сезону. В понедельник было объявлено о первом клубном трансфере этого лета: из бельгийского "Гента" пришел 24-летний французский защитник Самуэль Жиго.

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными