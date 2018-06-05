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05.06.2018 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В загоревшемся ТЦ в Казани выявили нарушения пожарной безопасности

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Во время проверок соблюдения требований пожарной безопасности в казанском торговом центре "Порт" весной этого года были выявлены многочисленные нарушения. Об этом заявили в прокуратуре Татарстана.

По данным надзорного ведомства, инспекция комплекса проводилась 29 и 30 марта. Тогда сотрудники прокуратуры и МЧС выявили, что некоторые помещения в здании не были разделены специальными ограждающими конструкциями, а часть задвижек на вводных трубопроводах к пожарным насосам была закрыта.

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Кроме того, в проходах и коридорах центра находились посторонние предметы, затрудняющие эвакуацию, часть персонала не прошла обучение мерам пожарной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры РТ, 15 мая было направлено требование о проведении повторной проверки ТЦ "Порт". По информации МЧС, выявленные в марте нарушения были устранены.

О пожаре в торговом комплексе на Оренбургском тракте в Казани стало известно около половины девятого утра. На данный момент площадь возгорания достигла 200 кв.метров. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин, огонь распространился в блоке "Б" на первом этаже.

Локализация пожара ведется на четырех участках. Тушение осложняется маловодностью территории, на которой расположен комплекс. К подвозу воды подключили транспорт коммунальных служб. На месте работают 135 спасателей и 36 единиц техники МЧС. В общей сложности в ликвидации последствий ЧП задействованы более 300 человек и 70 единиц спецтехники.

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