По факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге возбуждено дело

Водитель автомобиля Daewoo Nexia, который накануне спровоцировал в Екатеринбурге ДТП с автобусом, стал фигурантом уголовного дела. "Спецотдел по расследованию ДТП главного следственного управления МВД области возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью", - сообщил ТАСС официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.

Напомним, вчера около 16.00 по местному времени на Сибирском тракте иномарка подозреваемого сначала столкнулась с автомобилем марки Fiat, а затем на встречной полосе по касательной задела маршрутный автобус "Нефаз". Он съехал в кювет и завалился на бок. В результате аварии пострадали 25 человек. Среди них несовершеннолетние юноша и девушка и 13-летний подросток.

Шофер Daewoo взят под стражу и помещен в изолятор временного содержания на 48 часов.

"Он рассказал, что выпил, захотел помириться с супругой и поехал к ней в Верхнюю Пышму. Будучи нетрезвым, он не справился с управлением, столкнулся с впереди идущей легковушкой, а потом - с маршрутным автобусом", - пояснил полковник Горелых.

Ранее, кстати, подозреваемого уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.