США и КНДР согласовали технические детали саммита

США и КНДР продолжают все ближе продвигаться к исторической встрече своих лидеров, которая должна состояться уже через неделю, 12 июня, в Сингапуре.

США и КНДР, похоже, согласовали уже многие технические детали встречи. Как заявили в Вашингтоне, саммит лидеров стартует в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Наряду с этим в Белом доме подчеркнули, что стороны в ходе последних переговоров достигли серьезного прогресса по ряду важнейших вопросов.

Пока, однако, остается неизвестным, где именно пройдут переговоры на высшем уровне. Некоторые намеки были сделаны властями Сингапура, которые без пояснения причин объявили два района города "зонами особых мероприятий". Одна из них находится в районе известного отеля "Shangri-la", а вторая - на острове Сентоза, где также хватает шикарных гостиниц. Как предположили эксперты, в одной будет находиться лидер США Дональд Трамп, а в другой - Ким Чен Ын. Где-то там вероятно и состоится их встреча.

Как уже неоднократно намекали в Вашингтоне, саммит в Сингапуре станет, скорее всего, лишь первой из серии встреч лидеров двух стран. Не исключено, что следующая пройдет в американской или северокорейской столице.

Среди последних новостей ожидающейся встречи в Сингапуре - возможность присоединения к ней южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который, во многом, и стал инициатором саммита США-КНДР, а также сделал все возможное, чтобы такие переговоры состоялись. Официальный Сеул пока уклоняется от прямых ответов по поводу возможного вылета южнокорейского лидера в Сингапур, однако известно, что туда уже отправилась группа чиновников из этой республики.

В Вашингтоне не оставили без внимания и заявления Москвы о том, что Ким Чен Ын приглашен в Россию и, возможно, посетит Восточный экономический форум во Владивостоке в начале сентября этого года. Оказывается, Трамп намерен поговорить с главой КНДР и на эту тему. "Президент США доведет до Ким Чен Ына свою ясную позицию по поводу этой возможной встречи", - заявила официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс.