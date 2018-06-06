Эксперты обсудят контроль над поставкой сельхозпродукции Беларуси

Обмен электронными ветеринарными сертификатами, которые помогут избежать простоев в поставках продукции животноводства в рамках Союзного государства, может быть обсужден уже 13 июня на заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня во время посещения международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает БЕЛТА.

Главе правительства доложили об итогах тестирования механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами с Россией. Первым его начали использовать три брестских предприятия - "Савушкин продукт", "Санта Бремор" и Брестский мясокомбинат, которые с начала проекта отправили в Россию уже более 70 сертификатов.

По мнению Кобякова, должна быть выстроена четкая система взаимодействия, способная исключить перебои с поставками продукции. Он поручил детально проработать механизм подключения белорусских предприятий к этому каналу обмена данными.

Как пояснил журналистам на выставке заместитель премьер-министра Михаил Русый, Минск и Москва договорились синхронизировать национальную систему идентификации животных и готовой продукции РБ и российскую систему "Меркурий". "У нас уже отработаны три пилотных предприятия, но в целом около 400 предприятий будут участвовать в этой системе", - рассказал он. Вице-премьер уточнил, что сейчас отрабатывается доставка сертификата до конкретного получателя с выходом на магазины, чтобы на любом этапе можно было проконтролировать движение товара.

Михаил Русый с оптимизмом смотрит и на решение вопроса по поставке молочной продукции в Союзное государство. Эту проблему, уточнил он, планируется решить до конца недели. "Выстроим нормальную систему взаимодействия. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы", - заявил он.

Как уже сообщалось, Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.

