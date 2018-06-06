Чтобы побывать на этом грандиозном празднике дружбы народов, репортеры "СОЮЗа" приняли участие в экспертно-медийном туре "Туристический и рекреационный потенциал Гродненской области", который был специально приурочен к фестивалю. Тур был организован Постоянным Комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
Свою историю фестиваль ведет с 1996 года, в этом году он проходил в 12-й раз.
Поезд из Москвы до Гродно идет 16 часов, по картам автомобильных дорог это чуть больше тысячи километров. Мы приезжаем рано утром, и пока есть время, оправляемся изучать местные исторические и туристические достопримечательности.
Наш маршрут лежит на Августовский канал. Это уникальное сооружение с многочисленными шлюзами, которые, как и в XIX веке, открываются вручную. Здесь можно покататься на корабликах, байдарках, резиновых лодках или просто отдохнуть у воды.
Первая наша остановка - форт № 2 Гродненской крепости. Форт помнит две мировых войны: во время Первой мировой он служил фортсооружением, а в годы Великой Отечественной это было место массовых расстрелов мирных жителей. Нацистами здесь, по сведениям, убито три тысячи человек.
Ребята из местной Ратичской средней школы показали нам анимационную программу "Дорога памяти" - яркое напоминание о тех трагических событиях.
Заглянули мы и в дворцово-парковый комплекс "Святск", где находится усадьба Воловичей. Сейчас она на реставрации. А в поселке Сопоцкин нам преподали мастер-класс по уникальной росписи яиц в черно-белых цветах. Этой традиции уже более 500 лет. Кстати, в поселке до сих пор яйца куриные, индюшачьи и гусиные раскрашивают даже мужчины. Расписываются яйца растопленным пчелиным воском, а потом их окунают в краситель. Наиболее популярная окраска - черно-коричневая - получается из настоя ольховой коры, шишек и ржавого железа...
Возвращаясь в город, по пути заезжаем еще на один форт - № 4 Гродненской крепости. Всего вокруг Гродно было построено 13 оборонительных сооружений. Этот форт единственный, хорошо сохранившийся со времен Первой мировой. Мрачные подземные галереи, сырость и холод... Лично мне находиться в нем было жутковато, но жутко интересно.
И вот мы снова в Гродно. Первое, что поражает, - невероятное количество людей. Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть парад национальностей. По традиции именно им открывается фестиваль. Это поистине уникальное зрелище - представители 36 диаспор в национальных костюмах идут по главной улице, "рассказывая" об истории своего народа через танец и музыку, восхищая гостей яркими костюмами и красотой исполнения.
В этом году шествие открывали белорусы - лучшие артисты и творческие коллективы со всей республики. За хозяевами шли представители диаспор, которые несли флаг с изображением символа фестиваля: цветика-семицветика.
На всех участниках, конечно же, национальные наряды. Армяне, афганцы, венесуэльцы, грузины, греки... Бурные овации срывают греки за свой танец сиртаки, а молдаване за звонкую песню о любви и розе. И, конечно, русские. Это одна из самых больших делегаций на празднике. Матрешка с пестрыми лентами, песни под гармонь, свистульки, казаки, которые прямо на ходу показывают свое мастерство владения саблей и нагайкой. Завершали шествие цыгане и делегация, которая называлась "многоголосье" - в ней всего по два-три представителя каждой народности.
- Фестиваль национальных культур стал знаковым событием в культурной жизни нашей страны. Он по праву заслужил любовь и признание и участников, и зрителей, - сказал на открытии вице-премьер Беларуси Василий Жарко. - Сегодня в Беларуси проживают более 140 национальностей. У нас проводится целенаправленная политика по созданию необходимых условий для свободного развития всех национальных общин, сохранению их культуры и языка.
После парада город превратился в одну музыкальную площадку. А кульминацией открытия стали фейерверк и световое шоу в 3D на стенах Нового замка.
Второй день фестиваля был посвящен национальным подворьям. Это подлинная изюминка праздника. С самого утра во всех 19 подворьях звучат музыка и песни, жарятся и парятся блюда национальной кухни, проходят конкурсы. Греки завлекают танцами и фирменным салатом, который на больших столах готовится вместе с гостями. Конечно, самые многолюдные - русское и белорусское подворья. Десятки народных коллективов, яства на любой вкус: тут и кулебяка, и фаршированная щука, драники, колбаски, квас и сладости на любой вкус. А стерегут всё это русские витязи.
...Праздник продолжался до поздней ночи. На следующий день он переместился на Августовский канал, где каждый мог попробовать свои силы в национальных забавах...
Сабантуй по-мински
Корреспондент "СОЮЗа" накануне поездки пообщался с представителями делегации и выяснил, куда именно и с какими гостинцами отправились деятели культуры. Как уточнили в Минкульте Татарстана, маршрут татарстанцев пролег через Минск, Дубровно и Гродно. Без столицы Беларуси, понятно, не обойтись. Что касается других городов, то их выбрали исходя из двух факторов. Во-первых, там проживает многочисленная татарская диаспора, во-вторых - есть необходимая инфраструктура для концертов и выставок.
Главный гвоздь программы, безусловно, Татарский государственный ансамбль песни и танца (ТГАПиТ). Коллектив в республике легендарный, отметивший недавно свое 80-летие. Артисты объездили с концертами полмира, но вот в Беларуси, по признанию директора Юрия Жукова, не были с 1980-х годов.
- Везем туда весь татарский репертуар и подарки для местной публики. Это белорусский танец "Веселуха" и песня "Беловежская пуща", - рассказал он. - Ну и российские произведения исполним, которые объединяют нас с Беларусью.
Елабужский государственный музей-заповедник представил выставку "Многоцветие татарской национальной культуры". В экспозицию вошло 180 предметов. Это национальные костюмы, обувь, украшения, изделия с кожаной наборной мозаикой, Коран, мусульманские чётки и коврики намазлык для совершения молитвы. Были здесь и картины современных художников из Татарстана и Башкортостана.
В последние годы в республике бурно развивается кинематограф, и несколько ярких работ смогли увидеть белорусские зрители. Среди них комедия "Семейные хлопоты" Алексея Барыкина: в межнациональной семье разгорелся спор, каким именем назвать новорожденного - татарским или русским? Вокруг этого возникает множество коллизий.
Посчастливилось публике увидеть и только что снятый фильм "Байгал" Ильдара Ягафарова, который будет представлен на Казанском международном фестивале мусульманского кино в этом году. Одну из главных ролей исполнил популярный российский актер Владимир Вдовиченков. Картина повествует о трагедии маленького человека - рыбака Галимжана. Вся его жизнь рухнула, и он мечтает встретить в глубинах Волги священную рыбу Байгал, приносящую удачу.
Единственный литератор в делегации - именитый татарский поэт, лауреат Государственной премии РФ Ренат Харис.
- В Беларуси у меня много друзей-писателей. Среди них Алесь Бадак, Сергей Трахменок, Александр Карлюкевич (сейчас он министр информации Беларуси). Они переводят меня на белорусский язык, а я их на татарский, - смеется он. - Вот недавно издали мою книгу "Сярэбраны прамень" ("Серебряный луч"). А я только что выпустил сборник "Хуш килясез, кали ласка" (сочетание татарского "Добро пожаловать" и белорусского "пожалуйста". - Прим. ред.). В него вошли стихи тридцати белорусских поэтов, от классиков до современных авторов. Его мы и будем презентовать.
Особая миссия у татарстанских педагогов из Альметьевского музыкального училища имени Фарида Яруллина и Мамадышской детской школы искусств имени братьев Яруллиных. Здесь они встретились с коллегами из Детской школы искусств в Дубровно, также носящей имя Фарида Яруллина. Дело в том, что татарский композитор, автор первого национального балета "Шурале", погиб в 1943 году недалеко от этих мест, так и не успев увидеть свое произведение на сцене. Он похоронен в братской могиле на 468-м километре автомагистрали Москва - Минск. В память о нем и была названа школа. А в прошлом году в Дубровно открыли памятник композитору.