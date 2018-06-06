Наши корреспонденты передают из Гродно с фестиваля национальных культур

Раз в два года, в первые дни июня, старинный белорусский Гродно по традиции принимает гостей фестиваля национальных культур.

Чтобы побывать на этом грандиозном празднике дружбы народов, репортеры "СОЮЗа" приняли участие в экспертно-медийном туре "Туристический и рекреационный потенциал Гродненской области", который был специально приурочен к фестивалю. Тур был организован Постоянным Комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Республики Беларусь.

Свою историю фестиваль ведет с 1996 года, в этом году он проходил в 12-й раз.

Поезд из Москвы до Гродно идет 16 часов, по картам автомобильных дорог это чуть больше тысячи километров. Мы приезжаем рано утром, и пока есть время, оправляемся изучать местные исторические и туристические достопримечательности.

Наш маршрут лежит на Августовский канал. Это уникальное сооружение с многочисленными шлюзами, которые, как и в XIX веке, открываются вручную. Здесь можно покататься на корабликах, байдарках, резиновых лодках или просто отдохнуть у воды.

Первая наша остановка - форт № 2 Гродненской крепости. Форт помнит две мировых войны: во время Первой мировой он служил фортсооружением, а в годы Великой Отечественной это было место массовых расстрелов мирных жителей. Нацистами здесь, по сведениям, убито три тысячи человек.

Ребята из местной Ратичской средней школы показали нам анимационную программу "Дорога памяти" - яркое напоминание о тех трагических событиях.

Заглянули мы и в дворцово-парковый комплекс "Святск", где находится усадьба Воловичей. Сейчас она на реставрации. А в поселке Сопоцкин нам преподали мастер-класс по уникальной росписи яиц в черно-белых цветах. Этой традиции уже более 500 лет. Кстати, в поселке до сих пор яйца куриные, индюшачьи и гусиные раскрашивают даже мужчины. Расписываются яйца растопленным пчелиным воском, а потом их окунают в краситель. Наиболее популярная окраска - черно-коричневая - получается из настоя ольховой коры, шишек и ржавого железа...

Возвращаясь в город, по пути заезжаем еще на один форт - № 4 Гродненской крепости. Всего вокруг Гродно было построено 13 оборонительных сооружений. Этот форт единственный, хорошо сохранившийся со времен Первой мировой. Мрачные подземные галереи, сырость и холод... Лично мне находиться в нем было жутковато, но жутко интересно.

И вот мы снова в Гродно. Первое, что поражает, - невероятное количество людей. Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть парад национальностей. По традиции именно им открывается фестиваль. Это поистине уникальное зрелище - представители 36 диаспор в национальных костюмах идут по главной улице, "рассказывая" об истории своего народа через танец и музыку, восхищая гостей яркими костюмами и красотой исполнения.

В этом году шествие открывали белорусы - лучшие артисты и творческие коллективы со всей республики. За хозяевами шли представители диаспор, которые несли флаг с изображением символа фестиваля: цветика-семицветика.

На всех участниках, конечно же, национальные наряды. Армяне, афганцы, венесуэльцы, грузины, греки... Бурные овации срывают греки за свой танец сиртаки, а молдаване за звонкую песню о любви и розе. И, конечно, русские. Это одна из самых больших делегаций на празднике. Матрешка с пестрыми лентами, песни под гармонь, свистульки, казаки, которые прямо на ходу показывают свое мастерство владения саблей и нагайкой. Завершали шествие цыгане и делегация, которая называлась "многоголосье" - в ней всего по два-три представителя каждой народности.

- Фестиваль национальных культур стал знаковым событием в культурной жизни нашей страны. Он по праву заслужил любовь и признание и участников, и зрителей, - сказал на открытии вице-премьер Беларуси Василий Жарко. - Сегодня в Беларуси проживают более 140 национальностей. У нас проводится целенаправленная политика по созданию необходимых условий для свободного развития всех национальных общин, сохранению их культуры и языка.

После парада город превратился в одну музыкальную площадку. А кульминацией открытия стали фейерверк и световое шоу в 3D на стенах Нового замка.

Второй день фестиваля был посвящен национальным подворьям. Это подлинная изюминка праздника. С самого утра во всех 19 подворьях звучат музыка и песни, жарятся и парятся блюда национальной кухни, проходят конкурсы. Греки завлекают танцами и фирменным салатом, который на больших столах готовится вместе с гостями. Конечно, самые многолюдные - русское и белорусское подворья. Десятки народных коллективов, яства на любой вкус: тут и кулебяка, и фаршированная щука, драники, колбаски, квас и сладости на любой вкус. А стерегут всё это русские витязи.

...Праздник продолжался до поздней ночи. На следующий день он переместился на Августовский канал, где каждый мог попробовать свои силы в национальных забавах...

Тем временем