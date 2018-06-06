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Рубрика: В мире

Помощницу Трампа уволили за циничное высказывание о Маккейне

Помощница Дональда Трампа Келли Садлер, прославившаяся скандальными высказываниями о здоровье Джона Маккейна, больше не работает в администрации президента. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

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Напомним, в мае этого года сенатор Маккейн высказался против утверждения Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Садлер предложила не принимать во внимание мнение политика, так как "он все равно уже не жилец".

После этого дочь сенатора попросила Белый дом уволить острую на язык сотрудницу, передает РИА Новости.

В июле прошлого года у 81-летнего Маккейна диагностировали агрессивную форму рака мозга - гелиобластому. "Врачи дают мне от 3 до 14 процентов на выздоровление. Вы понимаете, что это крайне негативный прогноз", - заявил политик. С декабря 2017 года он не участвует в работе сената, оставаясь в штате Аризона под присмотром врачей.

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