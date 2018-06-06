В Иркутске арестован собственник детского центра "Гравитация"

Технический директор и собственник иркутского научно-развлекательного центра "Гравитация" до 31 июля посажен под домашний арест.

Ограничение свободы связано с расследованием дела о травмировании при проведении химических опытов восьми детей. Решение вынесено сегодня судом Кировского района Иркутска.

Напомним, ЧП произошло 1 июня в центре "Гравитация", снимающего площади в ТЦ "КомсоМолл" в Иркутске. В ходе проведения научно-развлекательных опытов произошло возгорание спиртосодержащей жидкости.

Восемь детей получили ожоги первой и второй степени тяжести. Шестеро из них до сих пор проходят лечение в больнице.

Согласно предварительным оценкам специалистов ГУ МЧС по региону, шоу проходило с грубым нарушением правил техники безопасности из-за чего и пострадали дети, сидевшие слишком близко к сцене.

В связи с инцидентом, СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее суд уже отправил под домашний арест главу научно-развлекательного центра "Гравитация".