Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода

45-летний российский музыкант, поэт, актер, художник, шоумен Сергей Шнуров опроверг вероятность того, что причиной развода с Матильдой Мозговой стали его супружеские измены.

Напомним. Ранее коллега Шнурова, исполнитель Стас Барецкий, осторожно не исключил данной гипотезы. А после и сам Шнуров опубликовал стихотворение, которое можно было признать как аллегорическое покаяние, где, в частности, имелась строфа про невозможность "завязать шнур узлом".

Теперь - продолжение истории. Музыкант дал интервью мужскому "глянцу" Esquire, указав меж рассуждений про отечественный кинематограф на то, что нет, жене он не изменял. Более того, Сергей суть понятия не имеет, отчего она его бросила - "голову сломал", говорит.

Добавив на вопрос интервьюера насчет чувства вины за произошедшее философское "экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку".

А на вопрос, пробовал ли музыкант вернуть отношения, заявил, что, конечно, пробовал, но "бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз".