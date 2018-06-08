Lenovo официально представила новую версию своего модульного смартфона Moto Z3 Play.

Модель получила процессор Qualcomm Snapdragon 636, графику Adreno 509, 32 или 64 Гб на борту и 4 Гб оперативки.

Экран у новинки 6-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+. Присутствуют тонкие рамки по бокам, однако нет "челки", за что создателям спасибо. Дизайн напоминает предыдущую версию смартфона. Впрочем, верхнее и нижнее поля можно было бы сделать и поуже - например, не ставить там логотип.

Корпус у Z3 Play по-прежнему тонкий - 6,75 мм, из-за чего модуль камеры значительно выпирает - но это нивелируется различными декоративными накладками и модами. Камера состоит из двух сенсоров - 12 и 5 Мп. Фронтальная камера - 8 Мп без вспышки, что расстраивает.

Из интересного - дактилоскопический датчик на кнопке включения. Очень удобное решение, благодаря которому запуск смартфона увеличивается в разы.

Работает Moto Z3 Play на Android 8.1, хотя ходили слухи сразу про десятую версию. По крайней мере в этот раз Lenovo не сильно обманула, в отличии от смартфона Z5, который оказался самым обычным смартфоном.

Стоимость новинки заявлена в 500 долларов. Дороговато для бюджетного середняка, но в комплекте идет мод-аккумулятор на 2000 мАч (в самом Moto - 3000 мАч). Когда новинка доберется до российских прилавков, не известно.

Кстати, среди доступных модов для Moto Z3 Play - многичсленные задние панели, умная колонка с помщником Alexa от Amazon, стереоколонка, проектор, принтер от Polaroid, камера 360 градусов, геймпад и другие.