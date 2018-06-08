Песков прокомментировал идею Трампа пригласить Россию в G8

Россия акцентирует внимание на иных форматах вместо "Группы семи". Об этом заявил информагентствам в Китае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы делаем акцент на других форматах", - отметил он.

Так представитель Кремля прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию в G8. Перед тем как отправиться в Канаду на саммит "семерки", президент США предложил "вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров". "Россия должна быть на этой встрече, должна быть ее частью", - убежден он. Трамп сказал, что будет рекомендовать такой вариант.

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже выступил в поддержку этой идеи. "Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в Большую восьмерку. Это в общих интересах", - написал он в Twitter.

Но есть и противники возвращения России в G8. Так, недавно, канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась против, назвав также исключение России "неизбежным".

Напомним, что говорил недавно Песков про формат G7: его актуальность для российской стороны с годами падает. "Потому что в изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "большая двадцатка", где Россия принимает активное участие", - пояснил он.

От гипотетических рассуждений, согласится ли Россия вернуться к формату G8, Песков тогда отказался.