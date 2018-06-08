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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма

Власти Италии будут обсуждать все темы текущей международной повестки, включая статус полуострова Крым, который после референдума в 2014 году перешел под юрисдикцию России.

"Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все", - цитирует ТАСС ответ нового вице-премьера Маттео Сальвини на вопрос о возможном признании Италией российского статуса Крыма.

Вице-премьер Италии ответил НАТО и защитил Россию

Агентство отмечает, что Сальвини в качестве лидера партии "Лига" и евродепутата в октябре 2014 года посетил Крым. Он вошел в состав первой в Европе иностранной делегации на полуострове после его присоединения к России. В то же время "Лига" первой признала результаты судьбоносного голосования жителей Крыма.

Отметим, что накануне новый глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил о намерении Италии выступать в качестве "промоутера отмены санкционной политики в отношении РФ, в особенности тех ограничительных мер, которые наносят пагубный урон экономике и развитию гражданскому общества России".

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