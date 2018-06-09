Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма

Крым стал российским регионом в период работы президента США Барака Обамы, тогда как у Дональда Трампа могла быть другая позиция по этому вопросу. Об этом заявил сам нынешний глава Белого дома, выступая на саммите G7 в Канаде.

"Крым был упущен в период администрации Обамы, - цитирует Трампа ТАСС. - У меня, возможно, была бы совершенно другая позиция".

Президент добавил, что с тех пор прошло уже много времени, но свою позицию по данному вопросу так и не уточнил.

Напомним, Дональд Трамп накануне и во время саммита "большой семерки" не раз призвал коллег вернуть в состав группы Россию. Его позицию поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после соответствующего решения жителей полуострова, высказанного путем референдума.