Мексика отправила в Гватемалу 130 тонн гуманитарного груза

Мексиканское отделение Красного креста направило в Гватемалу гуманитарную помощь. Напомним, в результате извержения вулкана Фуэго погибли 109 человек, еще 192 - пропали без вести. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

Как сообщает РИА Новости, 130 тонн груза поместили в машины и отправили в соседнюю страну. Там помощь распределят среди нуждающихся.

Также в Гватемалу поехали 20 добровольцев. Они будут искать пропавших людей. Кроме того, Мексика примет на лечение семерых раненых с тяжелыми ожогами. Двое из них уже доставлены в Мехико на военном самолете.