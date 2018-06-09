А спустя несколько дней смартфон оказался у меня в руках и можно было неспеша заняться тестами. Забегая вперед, отмечу, что первое впечатление не обмануло - аппарат оказался действительно хорошим.

Встречают по одежке - это факт. Выглядит OPPO F7 стильно и ярко - особенно в красном цвете (в черном или серо-синем исполнении не менее симпатичен). Строгие приятные линии, никаких лишних деталей или нюансов. Впрочем, тренд на "моноброви" и "челки" у китайских производителей в этом году играет против смартфона - если положить несколько в ряд, то можно и не понять, где что - из-за странной моды "под iPhone" гаджеты стали терять свою индивидуальность.

Экран все же радует размерами и качеством картинки, все-таки Full HD+. На 6,23 дюймах приятно смотреть кино или играть в игры - есть иллюзия "эффекта присутствия". Иногда, правда, "бровь" съедает кусочек картинки - не хватает тех самых 2% (по заверению производителя, экран занимает 88% поверхности передней панели, так что 10% - нижняя планка, 2% -"бровь"). Большие экраны заставляют переходить на новый способ обращения со смартфонами - все больше "свайпаешь" по экрану, решая те или иные задачи, а раньше - "тапали". Эти жесты сперва непривычны, а потом ты пытаешься делать тоже самое на других смартфонах...

Раз уж я упомянул про игры, то стоит рассказать о начинке OPPO F7. Процессор здесь восьмиядерный MTK P60, графический ускоритель Mali-G72 MP3 и 4 Гб оперативки - этого достаточно, чтобы работать с разными приложениями без проблем. Для игр есть специальный режим - можно настроить уведомления и все входящие, чтобы никто не мешал, а можно включить запись и стримить, если вы понимаете, о чем я. Кстати, приятно удивило, что во время многих игровых баталий смартфон не грелся и не расходовал впустую батарейку.

Аккумулятор тут 3400 мАч - хватает на световой рабочий день при умеренном использовании. Wi-Fi может заметно съесть заряд, так что будьте готовы к подзарядке - шнур и зарядка не помешают. Кстати, с "родными" аксессуарами смартфон заряжается довольно быстро, хотя речи о "быстрой" зарядке нет - функционально это не предусмотрено.

И теперь о самом главном, о камерах. Смартфон F7 позиционируется ка селфи-эксперт - и это не просто так. Фронтальная камера - 25 Мп с апертурой f/2.0. Этого уже достаточно для хороших снимков, но инженеры добавили технологию SelfieTune на основе искусственного интеллекта, за счет чего фотографии получаются еще лучше - выравнивается тон кожи, убираются блики и морщинки, и даже пара лет (девушки должны оценить такое омоложение). Но это дело вкуса, конечно, использование плюшек AI при съемке.

Основная камера здесь с одним сенсором, несмотря на устойчивый тренд на сдвоенные модули. 16 Мп с LED вспышкой и апертурой f/1.8. Нареканий не вызывает - снимки яркие, цветасты и сочные. Здесь искусственный интеллект также работает и помогает при съемке - на ходу добавляет эффекты (вроде боке или HDR) или AR-стикеры. Оптического зума нет, а электронный создает шумы на сильном приближении.

Встроенной памяти - 64 Гб, должно хватить для отснятых фотографий и нужных приложений. Если же нет - есть слот для карт памяти и онлайн-хранилища. Слот, что приятно, не отнимает места у "симки" - так что можно использовать micorSD и две сим-карты. Это, безусловно, плюс, потому что не приходится искать какой-то компромисс.

Из диапазонов сотовой связи поддерживается в том числе и LTE. Но бандов не очень много, и по ощущениям с некоторыми операторами могут возникнуть проблемы при получении услуг связи и интернета. У меня так и произошло: вместо привычного 4G постоянный H+ у значка оператора и как следствие падение, разрывы и отсутствие доступа к Сети. Пенял сперва на оператора, но на другом аппарате все оказалось нормально.

Не сильно расстроило и отсутствие NFC в F7 - было бы полезно. Зато есть функция OTG и можно подцепить нужные гаджеты. Есть дактилоскопический датчик на задней панели, а смартфон умеет распознавать лицо и снимать блокировку - работает стабильно и очень быстро.

Из приятных мелочей - на смартфоне уже наклеена защитная пленка, в комплекте идут наушники и силиконовый чехол.

Операционная система Android 8.1 с надстройкой ColorOS 5.0 - работает нормально, но были замечены редкие случаи, когда система задумывалась и подвисала. Набор предустановленных тем и оформление иконок, правда, так себе - вкусовщина, конечно, но заменил стандартный лончер на вариант от Яндекса.

Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что OPPO F7 добротный смартфон почти с флагманскими характеристиками и премиальным внешним видом. При этом у него невысокая цена для девайсов в своей категории, и конкурентная - 22990 рублей.