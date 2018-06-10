Премьер Японии допустил возвращение России в G8

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил важность роли Москвы в решении мировых проблем и с понимаем отнесся к возможному приглашению России в G8.

"Для поиска решений по вопросам экономики и безопасности, с которыми сталкивается сегодня мировое сообщество, важно и хотелось бы конструктивного участия России", - подчеркнул глава японского правительства на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в канадской провинции Квебек. Его цитирует информагентство Киодо.

По словам Абэ, для создания предпосылок, которые способствовали бы возвращению России в G8, необходимо прилагать совместные усилия как России, так и участникам "семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде, США и Японии.

Ранее за возвращение Москвы в G8 выступил американский президент Дональд Трамп. "Россия должна быть с нами за столом переговоров", - заявил хозяин Белого дома накануне начала саммита "семерки" в Канаде.

Лидера США поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. "Россия должна вернуться в G8. Это в общих интересах", - написал он на свой странице в Twitter.

Надежду на восстановление работы "Большой восьмерки" выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон, который недавно посетил Санкт-Петербург и провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. "Мы надеемся провести в следующем году в Биаррице "восьмерку" с участием России, если она действительно продвинется по пути минских договоренностей", - заявил французский политик.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров сдержанно воспринял слова западных лидеров. Он подчеркнул, что не Россия приняла решение выйти из G8. Москве, по словам министра, комфортно работать в других форматах, среди которых ШОС, БРИКС и G20.

"В рамках G20 уже ультиматумами не обойдешься, там нужно договариваться. "Двадцатка" - это механизм достижения консенсуса. Я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - резюмировал Лавров.