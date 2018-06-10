Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом

В интернете появилось видео первых кадров с места ДТП в Орловской области, где из-за столкновения автобуса с поездом погибли люди.

ЧП на регулируемом железнодорожном переезде близ деревни Гать в Орловском районе произошло около 8 часов утра 10 июня. На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Пострадали не менее пятнадцати человек, из них четверо погибли.

По предварительным данным, водитель автобуса, пытаясь проехать через железнодорожный переезд, допустил столкновение с поездом.

В автобусе находились артисты хора Лавровского сельского поселения, ехавшие выступать на праздник. Среди травмированных - взрослые и ребенок школьного возраста. Все они доставлены в больницы. Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП, повлекшего гибель людей, следствие возбудило уголовное дело.

Власти региона пообещали помочь пострадавшим, губернатор Орловской области выразил соболезнования семьям погибших.