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10.06.2018 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом

Текст: Анна Скудаева (Орел)

В интернете появилось видео первых кадров с места ДТП в Орловской области, где из-за столкновения автобуса с поездом погибли люди.

ЧП на регулируемом железнодорожном переезде близ деревни Гать в Орловском районе произошло около 8 часов утра 10 июня. На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Пострадали не менее пятнадцати человек, из них четверо погибли.

В Хабаровском крае девять человек пострадали в ДТП

По предварительным данным, водитель автобуса, пытаясь проехать через железнодорожный переезд, допустил столкновение с поездом.

В автобусе находились артисты хора Лавровского сельского поселения, ехавшие выступать на праздник. Среди травмированных - взрослые и ребенок школьного возраста. Все они доставлены в больницы. Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП, повлекшего гибель людей, следствие возбудило уголовное дело.

Власти региона пообещали помочь пострадавшим, губернатор Орловской области выразил соболезнования семьям погибших.

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