В Орле рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

Пассажиры, пострадавшие при столкновении автобуса с поездом в Орловской области, находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

ЧП на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово в Орловском районе произошло 10 июня около 8 часов 20 минут. В результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового поезда погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 12 человек пострадали. Среди травмированных - один ребенок школьного возраста.

- Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести, - говорится в сообщении.

По факту ДТП, повлекшего гибель людей, следствие возбудило уголовное дело. Для расследования инцидента в РЖД создали специальную комиссию.

Власти региона пообещали помочь пострадавшим, губернатор Орловской области выразил соболезнования семьям погибших.