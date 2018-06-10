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10.06.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орловской области отменили торжества из-за ДТП с поездом

Текст: Анна Скудаева (Орел)

Власти Орловской области отменили проведение увеселительных мероприятий на территории региона после ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого погибли люди, сообщает правительство региона.

Фото: twitter@1tv.ru/news
Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом

Создан штаб по ликвидации последствий автоаварии и оказанию помощи семьям погибших и пострадавших, который возглавил глава Орловского района Юрий Парахин.

По данным властей, утром 10 июня в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Орловском районе погибли четыре человека, еще 11 пассажиров пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель выжил, в данный момент он в больнице.

- Глава региона Андрей Клычков дал поручение отказаться от проведения в Орловской области мероприятий, носящих увеселительный характер, - говорится в сообщении.

Врио губернатора региона выразил соболезнования семьям погибших. Власти рассказали, что пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе психологическая. Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь из районного бюджета и резервного фонда Правительства Орловской области. Организацию похорон районная власть также возьмет на себя.

В РЖД предложили оказать помощь в транспортировке и лечении пострадавших в подведомственных медицинских учреждениях с привлечением ведущих специалистов.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается Следственный комитет.

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