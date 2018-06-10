В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7

Президент США Дональд Трамп - "суматошный человек", который отказался от международной ответственности. Такое мнение высказала глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес. "Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и посредством твита распрощался с международной ответственностью. Таким образом нельзя проводить разумную и достойную доверия политику", - заявила политик, слова которой приводит ТАСС.

По мнению лидера СДПГ, в складывающейся международной обстановке Евросоюзу следует в координации с Канадой и Японией работать над тем, чтобы международное взаимодействие в вопросах примирения, разоружения, охраны окружающей среды и торговли "не вышло полностью из-под контроля".

Накануне президент США заявил, что Вашингтон не поддерживает итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита "Большой семерки" в канадской провинции Квебек. Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter. Трамп объяснил свое решение, основываясь "на ложных заявлениях" премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Хозяин Белого дома сообщил, что во время саммита канадский премьер был с ним "кротким и мягким", однако после вылета Трампа в Сингапур Трюдо якобы заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не даст сесть себе на шею". Трамп назвал поведение Трюдо "слабым и нечестным".

В канцелярии премьер-министра Канады отвергли обвинения президента США.