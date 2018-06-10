Захарова прокомментировала "драку" на саммите "Большой семерки"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала разногласия между США и остальными членами "Большой семерки", результатом которых стал отказ американского президента Дональда Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита.

"Призвав Россию прекратить "дестабилизирующее поведение", члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

По итогам саммита "Большой семерки" в канадской провинции Квебек лидеры G7 призвали Россию отказаться от "дестабилизирующего поведения". Президент Трамп же обвинил хозяина саммита премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи. Хозяин Белого дома сообщил, что во время мероприятия канадский премьер был с ним "кротким и мягким", однако после вылета Трампа в Сингапур Трюдо якобы заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Трамп назвал поведение Трюдо "слабым и нечестным". В канцелярии премьер-министра Канады отвергли все обвинения президента США.

Ранее в воскресенье глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7, отказавшись от международной ответственности.