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Рубрика: Легковые авто

Москвичи предпочитают кроссоверы и внедорожники

Текст: Юрий Зубко
Фото: Хендэ Мотор СНГ Фото: Хендэ Мотор СНГ
Фото: Хендэ Мотор СНГ

В Москве за четыре месяца этого года было продано 36,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это составляет 50,8% от общего объема столичного рынка легковых машин.

Лидером в сегменте является компания Hyundai (4142 покупателя), на втором месте Nissan (3699 штук), тройку призеров замыкает Renault (2928 штук). Далее идут Kia и японской Toyota (2816 и 2616 штук соответственно), сообщает "Автостат".

Фото: Пресс-служба Geely
Как китайский Geely Atlas покорил европейские дороги

Если говорить о моделях, то лидирует также Hyundai - бессменный лидер сегмента SUV кроссовер Creta (2 654 автомобиля). Вторая позиция у Volkswagen Tiguan, его приобрели 2 016 покупателей. Третье место у Renault Kaptur - 1 671 машина, Kia Sportage на четвертой позиции с 1 631 проданными экземплярами. В топ-5 также попал Nissan X-Trail - 1 628 единиц.

Кстати, "РГ" протестировала Hyundai Creta с "механикой". Есть ли смысл покупать такой кроссовер - читайте в нашем материале.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Ранее, напомним, эксперты назвали самые продаваемые в России внедорожники и кроссоверы с пробегом.

В течение января-апреля самый доступный отечественный вездеход Lada 4x4 разошелся тиражом в 28,4 тысячи единиц.

Объем перепродаж "родственного" внедорожника Chevrolet Niva вырос за отчетный период на 3,8% - до 22 тысяч экземпляров. В тройку лидеров также вошел кроссовер Toyota RAV4 с результатом 12 тысяч перепродаж (больше на 4,3%).

#Hyundai #кроссоверы