Компенсации семьям погибших в ДТП под Орлом увеличили втрое

Орловские власти решили в три раза увеличить компенсации семьям погибших и пострадавших в аварии на железнодорожном переезде.

- Первоначально планировалось, что семьи погибших получат из регионального резервного фонда по 100 тысяч рублей, пострадавшие - по 50 тысяч. За счет привлечения дополнительных средств Орловского района компенсации увеличены до 300 и 150 тысяч, соответственно, - рассказал РИА Новости представитель правительства региона.

Напомним, утром 10 июня грузовой поезд протаранил ПАЗ, выехавший на железнодорожный переезд. В автобусе ехали артисты местного хора: четыре человека погибли, 12 получили травмы.

- В настоящий момент в больнице остаются 11 человек, один в тяжелом состоянии, - рассказал собеседник агентства.

В Орловской области отменены развлекательные мероприятия, объявлен сбор крови для пострадавших. По факту ДТП с тяжкими последствиями возбуждено уголовное дело.