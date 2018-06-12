Почти восемь лет Москва ждала этого события. В 2010-м году Россия выиграла право стать хозяйкой Чемпионата мира по футболу-2018 и вот завтра, наконец, он откроется. К "Лужникам", на арене которого состоится матч-открытие, будет приковано внимание всего мира. Будет смотреть его и Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Как и все мы, конечно же, будет болеть за нашу российскую команду. Но ему предстоит еще и увидеть в действии стадион, реконструкцией которого он жил три с половиной года. С разговора о том, что значит него этот объект, какие эмоции вызывает сейчас, в канун футбольного праздника, начался "Деловой завтрак" с Маратом Хуснуллиным в редакции "Российской газеты".

За "Лужники" не стыдно

Марат Шакирзянович! Московские строители, похоже, совершили невозможное. Сохранив исторические фасады "Лужников", построили по сути совершенно новый стадион. И сделали это досрочно, чуть ли не за год до ЧМ-2018. Как вы оцениваете его готовность? Недоделки устранили, которые обычно выявляются в новостройках?

Марат Хуснуллин: Нормативный срок реконструкции такого стадиона - пять лет. Мы это сделали за три с половиной - в рабочем режиме, без шума и паники. Действительно, за год до чемпионата. И все это время, прошедшее после ввода в эксплуатацию, "Лужники" полноценно функционируют. Прошли товарищеские игры, целый ряд массовых мероприятий... Надеюсь, и во время чемпионата он покажет себя во всей красе. В нем ведь и правда кроме внешнего вида ничего старого не осталось. Все совершенно новое. Естественное поле, удобные трибуны для зрителей, самая лучшая в мире система безопасности, надежно закрывшая весь периметр. Одних только инженерных сетей переложили 360 километров. Если их вытянуть в линию, она покроет расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Ни сделай мы всего этого, то лет пять "Лужники" еще бы постояли, а потом начали рушиться. Когда приступили к разборке стен спорткомплекса, мы увидели, что кирпич в кладке, выложенной 38 лет назад, рассыпается, сети сгнили. Теперь же, уверен, арена прослужит еще лет 100. За 32 года, что работаю в сфере строительства, я принимал участие в возведении более 300 спортивных объектов, и за "Лужники" мне не просто не стыдно - это один из моих самых любимых реализованных проектов. Но стадион мы сохранили для истории только благодаря Сергею Семеновичу Собянину. Когда подписывалась заявочная книга на проведение в стране чемпионата, по требованиям ФИФА надо было представить стадион вместимостью 89 тысяч мест. Полгода проектировщики искали решение, каким образом увеличить его до такого размера, а потом сдались и сказали, что это невозможно, и проще снести старое здание и построить новое. У Сергея Семеновича рука не поднялась подписать постановление о сносе, да и я бы не смог… И тогда мэр подключился работе над проектом лично. Мы долго вели переговоры с ФИФА. В итоге нашли взаимоприемлемый вариант.

Дорого городу это обошлось?

Марат Хуснуллин: По соотношению цена-качество реконструированная арена "Лужники" оказалась не только одним из самых лучших в мире стадионов, но и одним из самых низкозатратных проектов.

В результате Москва получила не просто футбольный стадион…

Марат Хуснуллин: Да, "Лужники" превращаются в настоящий спортивный кластер площадью 160 гектаров. С ледовым дворцом и дворцом водных видов спорта, теннисным центром и центром художественной гимнастики, а также заново высаженным прекрасным парком. Обустроена вся прилегающая улично-дорожная сеть, построена новая станция "Лужники" Московского центрального кольца. Приехать и уехать с матча стало намного комфортнее при любом скоплении народа, в чем москвичи уже убедились.

Программа реновации превзошла все ожидания. Переехали все в первые же предложенные квартиры

Да и в целом Москва вышла в мировые лидеры по количеству стадионов, на которых можно проводить международные соревнования по разным видам спорта. Сейчас их уже шесть. Почти четыре года функционирует "Открытие Арена" ("Спартак"), а еще есть ЦСКА, "Локомотив", ВТБ "Ледовая арена" на ЗИЛе, арена "Мегаспорт", а в конце года сдается "Динамо"… Все с развитой инфраструктурой, отвечающей самым строгим требованиям, новыми подведенными дорогами и станциями метро или МЦК. К ЧМ-2018 построено 45 гостиниц на 6,5 тысячи номеров, что на 15% увеличило номерной фонд в городе.

Порой слышишь: зачем нам вообще чемпионат? Отношусь к этому вопросу философски. Да, мы готовились к ЧМ-2018, а в результате сделали еще и свой город лучше. Ведь все, что построено, будет работать на Москву и москвичей еще многие годы. Вот это и есть, на мой взгляд, главное достижение. И не только в столице. Одиннадцать городов принимают матчи чемпионата. И в каждом появились новые стадионы, дороги, отели… Когда бы их еще там построили? Ну и, конечно же, хорошую игру тоже хочется посмотреть!

Спорткомплекс "Олимпийский" тоже ждет реконструкция?

Марат Хуснуллин: Да. Насколько мне известно, новые владельцы работают сейчас над проектом. Концепцией предусмотрены оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисный центр… Детали лучше будут известны, когда они представят техническое задание. Но в планах, говорят, приступить к реализации проекта смогут уже в 2019 году. Город поддерживает инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие спорта в Москве. Мэр заявил: всем в этом случае - зеленую улицу. Это значит, что необходимые решения власти принимают максимально быстро: если нужно, выделяем землю, помогаем в развитии спортивной и транспортной инфраструктуры за счет бюджета.

Находятся желающие строить спортобъекты? Это ведь не жилье, которое окупается почти мгновенно.

Марат Хуснуллин: Да, спорт окупается дольше, лет за 10-15. Но людей с деньгами это уже не отталкивает. Уже сейчас инвесторы строят в Москве ледовые дворцы. Начал развиваться хоккей - сразу пошли обращения с просьбой выделить площадки. Я объясняю это ростом внутренней культуры, стремлением все большего количества людей к здоровому образу жизни. Мы как-то провели социологический опрос и выяснили: физкультурой и спортом в Москве сейчас занимается каждый третий житель. Вот и инвесторы начинают понимать, что нельзя относиться к городу потребительски и работать только ради прибыли. За что бы они ни брались, мы рекомендуем комплексную застройку. К нам прислушиваются. Думаю, в ближайшие пять лет добавится еще не меньше 200 спортивных объектов.

Спорт высоких достижений, это, конечно, хорошо. Вот еще бы было куда пацана водить поиграть в тот же хоккей, поплавать в бассейн недалеко от дома…

Марат Хуснуллин: ФОКи строятся по всему городу, и, в первую очередь, именно в жилых районах. За последние семь с половиной лет их стало в городе вдвое больше. В этом будет введено в строй еще 14 новых объектов. Среди них спорткомплекс на улице Седова на северо-востоке города, спорткомплекс с бассейном в Шипиловском проезде - на юге, ФОК с бассейном на улице Николая Старостина в Новокосино… Три велодрома, три футбольных поля….

Реновация - не картинка

На "прямой линии" Путина Собянин пообещал президенту в 2018 году переселить по программе реновации 10 тысяч семей. Реально?

Марат Хуснуллин: Да, до конца года планируем передать переселенцам 32 новых дома, что позволит обеспечить новыми квартирами жителей 60-70 старых пятиэтажек. В часть из новостроек москвичи уже переезжают. Кроме того, подобраны 242 площадки на 3,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы. Словом, все делается для того, чтобы в ближайшие два-три года поднять волну для строительства 5 миллионов "квадратов" в год. Это необходимо, чтобы Москва могла выполнить свое обещание и обеспечить новым жильем порядка 1 миллиона человек из более чем 5 тысяч ветхих домов.

Напомню, программа реновации была принята в Москве лишь в прошлом году. Если бы мы начали ее с нуля, то до выхода на первую площадку ушло бы года два, не меньше. А до начала массового переселения и все пять, и то при условии, что работа пошла бы без единого сбоя. Ведь сначала надо было определить концепцию, провести конкурс на строительство сетей, сделать проект дома, пройти экспертизу, освободить площадку под строительство… А еще провести колоссальную штабную работу. Создать штаб, фонд реновации, выпустить 32 нормативных акта на федеральном и региональном уровнях… А мы меньше, чем через год, начали переселять людей. Возможно, это получилось потому, что в основе всей работы лежало дальновидное, абсолютно государственное решение мэра. Вопрос, что делать дальше с ветхим жильем, он поставил еще лет пять тому назад. Рецепта решения тогда не было. В таком плотно застроенном городе, как Москва, снести 15-16 миллионов "квадратов" жилья и столько же затем построить, крайне сложно. О чем я и сказал Сергею Семеновичу. Он спросил: а есть у нас свободные площадки, где можно построить дополнительное жилье? Давайте строить, чтобы у нас актив был. Так к моменту старта программы реновации у нас оказался миллион квадратных метров жилья в работе.

Как новоселы восприняли предложенные им новые квартиры? В ходе первой волны случалось, что очередной дом долго нельзя было снести только потому, что одна-две семьи отказывались переезжать.

Марат Хуснуллин: Таких и тогда было не больше 5%. Людей, не согласных с этажом предложенного жилья или рассчитывавших получить большую площадь. 95% москвичей переезжали без единого вопроса. Новая программа превзошла все наши ожидания. Переехали все в первые же предложенные квартиры. Процентов 10 новоселов при этом сказали: устраивает все, но хотелось бы расшириться, докупить комнату. Мы продумали механизм, как это сделать, и предложили 10%-ю скидку от рыночной цены на дополнительную площадь. Причем, купить ее можно и после переезда, когда у семьи, скажем, появятся деньги. В итоге первый освобожденный дом на улице Константина Федина уже готовится к сносу. Надеюсь, до конца этого года снесем, а в следующем году начнем на его месте строить новый. Так и поднимается новая волна.

Когда будут подведены итоги международного архитектурного конкурса по разработке проектов комплексной застройки пяти экспериментальных районов Москвы - Кузьминок, Головинского, Царицино, Проспекта Вернадского и Хорошево-Мневников?

Марат Хуснуллин: Не раньше сентября. Сейчас ведем работу с авторами по привязке проектов к конкретной местности. Реновация ведь не просто картинка. Мы не можем раскопать целый микрорайон и заставить потом его жителей ждать лет 15, к примеру, когда проложат сети к очередной новостройке. Поэтому стараемся тщательно все проработать и получить более качественный продукт. Очень хочется максимально избежать ошибок на первом этапе. Но к осени, по моей оценке, мы не просто подведем итоги конкурса, а начнем реализацию проектов финалистов.

Чем новые дома будут отличаться от тех, что строились прежде?

Марат Хуснуллин: Они современные, энергоэффективные, построенные по новым стандартам проектирования и с применением передовых технологий. Удобные для маломобильных граждан - со входом в подъезд с уровня земли, без всяких ступенек, с колясочными внизу, специальными парковками для машин инвалидов. Более того, в технических требованиях программы реновации отдельно прописываем механизм мониторинга за тем, чтобы никто другой не ставил свои авто на эти места. Если же кто-то все-таки поставит машину, сигнал об этом автоматически поступит в городскую информационную систему, и нарушитель будет оштрафован. Включен и смарт-стандарт, регламентирующий монтаж домовых распределительных сетей для телевидения, телефонии и интернета до каждой квартиры, а не до распределительного щитка на лестничной площадке, как прежде.

Предусматривается в новых домах и автоматическая передача показаний счетчиков воды, электроэнергии и тепла поставщикам - их больше не нужно будет снимать каждый месяц вручную. Кабины лифтов должны быть снабжены видеонаблюдением, холлы - информационными панелями, на лестницах и в домофонах установят тревожные кнопки. По сути закладываем требования к жилью не только завтрашнего дня, но и тому, что будет служить лет 100. И в течение этих ста лет оно должно иметь возможность модернизироваться в соответствии с требованиями, которые возникнут в будущем.

Город дольщикам поможет

Много писем в "РГ" от обманутых дольщиков. Столичные власти обещали помочь им получить жилье. Как решается проблема в целом по городу и, в частности, в Царицыно, где обманутых больше всего?

Марат Хуснуллин: Приведу несколько цифр. По России собрано на долевое строительство жилья 3,5 триллиона рублей, из них 1 триллион - в Москве. Население - самый большой инвестор и в самой столице, и в стране. Эти деньги вложили 100740 человек по договорам долевого участия. На них строится сейчас 497 домов, а проблемных из них - 34. Самый низкий процент в России. Это говорит о том, что у нас и платежеспособность людей выше, и доверие выше к власти и самому институту долевого строительства.

Возникло такое отношение не на пустом месте. Законодательно у органов государственной власти столицы нет никаких механизмов влияния на возведение жилья по ДДУ. Мы выдаем только разрешение на стройку отдельно взятого дома. А финансовую сторону - сколько денег собрано, на что они используются, права не имели и не имеем его и сейчас. Тем не менее проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков и тех горожан, строительство жилья у которых затягивалось, Москва решила. Будем решать их и у тех, у кого еще не решены. В частности, именно в Царицыно ситуация тяжелее всего, там более 4 тысяч дольщиков. Но Собянин уже принял решение: все дома там будет достраивать город.

Каким образом?

Марат Хуснуллин: Компания-застройщик уже определена - ею будет Мосотделстрой-1. Он обратился в минстрой РФ с заявлением о признании его достройщиком, минстрой принял такое решение, и теперь Москва - официальный достройщик. Дальше предстоит целая процедура. Всю незавершенку надо выкупить, взять ее на баланс, составить сметы и только тогда начать строить. Чтобы ускорить процесс, из бюджета Москвы выделены 300 миллионов рублей, чтобы строители безотлагательно приступили к подготовительным работам. Полномасштабная стройка начнется, когда нам станет понятен масштаб бедствия, так как пока картина складывается в основном со слов предыдущего застройщика. Она нуждается в проверке. Как и ситуация с самими дольщиками. По нашей просьбе этим займутся правоохранительные органы, так как наряду с людьми, действительно пострадавшими, есть и не очень добропорядочные люди, которые хотят в мутной воде построить свой бизнес. Разберемся с каждым домом и составим графики по каждому проекту ввода первой, второй, третьей очереди…

Сколько времени уйдет на это?

Марат Хуснуллин: До проверки говорить о сроках преждевременно.

Но в столице обманутые дольщики есть не только в Царицино.

Марат Хуснуллин: Да, я в курсе. Есть еще инвестконтракт по улице Новогиреевской, 5. Если договоримся с минобороны, и оно его уступит нам, тоже достроим. Так же решается вопрос с проектом "Академ-Паласа" на юго-западе столицы.

Оживление под землей

Еще в 2011-м году была принята грандиозная программа развития столичной подземки, равной которой по масштабам нет ни в одной стране. В соответствии с ней к 2020 году планировалось построить 150 километров новых линий и 75 станций. И сколько же открылось?

Марат Хуснуллин: Более 120 километров линий и 64 станции - 25 метро и 31 МЦК. Проектируется и строится еще 50 станций и 200 километров линий. Если вспомнить, что в начале работы протяженность подземки в Москве была 292 километров, то выполнив начатое, мы практически удвоим протяженность московского метро.

Учитывая существующий серьезный задел, только этот год будет ознаменован открытием 24 станций, первыми восемью из которых москвичи уже пользуются. В конце августа - начале сентября хотим сдать радиус Калининско-Солнцевской линии - от "Раменок" до "Рассказовки". Это сразу семь станций, в таком количестве одновременно Москва не сдавала ни разу последние 20 лет. В этом и сложность: участок в высокой степени готовности, две станции - "Мичуринский проспект" и "Рассказовка" уже передаются эксплуатирующим службам метрополитена. У них впереди тоже большая работа - нужно провести инженерные испытания, обкатать, обжить такое грандиозное подземное пространство. Одна станция - это примерно 12 тысяч квадратных метров подземных сооружений, а у нас в данном случае в семь раз больше. Откроем в этом году и первый участок новой Кожуховской линии - от "Некрасовки" до "Косино" ― с четырьмя станциями: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Причем, последняя станет пересадочным узлом: здесь можно будет перейти на одноименную платформу Казанского направления железной дороги и станцию метро "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки. Параллельно строится и следующий участок - от "Косино" до "Нижегородской" - его планируем открыть в 2019, что существенно разгрузит очень перегруженную подземку на юго-востоке столицы. Откроем станцию "Беломорская" на севере столицы - ее сооружение по просьбам москвичей мы откладывали, а потом по их же просьбам возобновили работы. Ведем их, не закрывая движение на ветке, в технологические окна по ночам. Это немного замедляет процесс, но уверен: к концу года станция будет готова.

Жителей в Москве прибавилось за 7 лет 200 тысяч, а машин - миллион к прежним 4 миллионам. А город едет

А нашу, ближайшую к редакции "РГ", - "Нижняя Масловка" - когда откроете? Очень хочется, чтобы поскорее очистилась от стройки площадь Савеловского вокзала.

Марат Хуснуллин: Если ничего непредвиденного не произойдет, в декабре сдадим. Тяжело идет, с напряжением, но пока в графике. Я напомню: под землей поезда каждые полторы - две минуты от станции "Петровский парк" на "Нижнюю Масловку" уже ходят: разворачиваются в оборотном тупике и и возвращаются обратно. Туда нет хода только пассажирам. Мы не можем пока запустить готовую станцию чисто технологически. Она очень глубокого заложения - построена на отметке минус 69. Там свои реки, озера, карстовые пещеры. Когда начинаем строить в уже плотно застроенном городе, все это влияет и на их подземную жизнь. Тоннели заливает водой, грунты сдвигаются, их надо укреплять. Ничего страшного в этом нет, мы умеем работать в таких условиях. Но это требует времени, изменения технологий по ходу проходки. И предусмотреть заранее все невозможно.

Вы говорили, что, намучившись с глубокими станциями еще на Люблинско-Дмитровской линии, дорогими и тяжелыми, будете стараться строить станции более мелкого заложения. А строите, например, "Шереметьевскую", еще глубже - на отметке 71 метр…

Марат Хуснуллин: Там, где технологически возможно, ушли от глубокого строительства. Но под Москвой есть немало мест, где с точки зрения геологии уйти от этого просто невозможно.

Как продвигается строительство Большой кольцевой линии?

Марат Хуснуллин: По первому участку от "Делового центра" до "Петровского парка" поехали еще в начале года. В течение 2019-го дойдем до "Авиамоторной". Интегрируем этот восточный участок с Кожуховской линией, чтобы сюда можно было добраться без пересадок от "Некрасовки". Затем завершим работы сначала на западном и юго-восточном секторах, а потом и на юго-западном и южном участках. Развернуты работы вдоль всей линии. Ведут их 7 тоннелепроходческих щитов, на очереди запуск еще 12. Замкнуть кольцо планируем в 2021-2022 годах. Протяженностью почти 69 километров (вместе с оборотными тупиками), это будет самая длинная кольцевая линия метро в мире.

Недавно вы сказали, что от Большой кольцевой линии планируется новая радиальная линия - Бирюлевская.

Марат Хуснуллин: Да, БКЛ дала возможность строить новые радиусы подземки, которые невозможно было тянуть действующей Кольцевой линии. Поэтому с "Улицы Новаторов" строим камеру съезда на Бирюлевскую линию - она заложена в генплане Москвы. Точно так же с прицелом на перспективу не меньше чем лет на 10 строим полноценный съезд на Рублево-Архангельское, а с Калиниско-Солнцевской линии проектируем камеру съезда и стартовый котлован на Внуково.

Что, в аэропорт "Внуково" будем на метро ездить?

Марат Хуснуллин: Вполне возможно года через три-четыре.

Транспортная доступность - один из важнейших вопросов и для развития Новой Москвы. Одна ветка метро туда уже пришла - Сокольническая. Ее продлевают дальше, в Коммунарку. Когда это произойдет, и какие линии метро еще придут в ТиНАО?

Марат Хуснуллин: "Сокольническая" идет по графику. К осени планируем завершить отрезок до станции "Ольховая", а к концу декабря - до "Столбово". Эту станцию предстоит интегрировать еще с одной, которая придет в Коммунарку от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии. Ко всем четырем станциям этой части Сокольнической ветки строятся подъездные дороги, перехватывающие паркинги и ведется благоустройство. Это заметно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском, и на Киевском шоссе. Первые поезда по этой ветке пойдут в начале 2019-го года. От станции "Улица Новаторов" проектируем метро уже до города Троицка - это еще 12 километров с тремя - четырьмя станциями.

В этом году в планах столицы стоит строительство очередной сотни километров новых дорог. Меньше в городе сейчас не строится. Жители каких районов с их помощью выедут из пробок?

Марат Хуснуллин: Как ни парадоксально, сами по себе дороги не влияют на пробки. В наше время чем их больше, тем больше и машин. Вот и в Москве за 7,5 лет мы построили почти 700 километров дорог, а автомобилей стало больше на миллион: вместо прежних 4 миллионов - 5 миллионов. Жителей прибавилось всего 200 тысяч, а автомобилей - в пять раз! И тем не менее, еще в 2015 году вместо позорного первенства по пробкам российская столица сначала откатилась на 4 место в международных рейтингах, а по итогам 2017 года - и на 13-е место. Добиться этого удалось с помощью целого комплекса мер: ограничения парковочного пространства, обновления общественного транспорта, которое стимулировало москвичей начать более активно им пользоваться, а машины поставить для поездок на дачу.

Мы же построили еще и 208 искусственных сооружений - эстакад, путепроводов, транспортных развязок. Практически треть существующих в Москве! 14 из реконструированных и заново построенных развязок - на МКАД. Это благодаря им самые большие пробки рассосались там, как тромбы по сосудам, по реконструированным 9 вылетным магистралям. Теперь наши усилия сосредоточены на двух хордах - Северо-Западной и Северо-Восточной - и Южной рокаде. Северо-Западную, которую мы строили последние шесть лет девятью этапами, в этом году закончим, кроме моста в Мневниках через канал Москвы. Это снимет напряжение на дорогах через весть город с севера до юго-запада. На Северо-Восточной хорде откроем участок от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе, потом - от Косинской развязки до Четвертого транспортного кольца. Там появится роскошный хайвей протяженностью 12 километров, проходящий почти весь по эстакадам. До конца года по нему точно поедем. Ну и в числе пусковых еще десятки небольших эстакад.

В Новой Москве тоже реконструкция дорог вступает в решающую стадию?

Марат Хуснуллин: Там Калужское шоссе дойдет до ЦКАД. Это еще один хайвей, дорога первого класса - по 6-8 полос с развязками, среди которых ни одной в горизонтальном исполнении, ни одного пересечения! Присоединенные территории получат фактически дублер МКАД. Есть и небольшие участки. Например, на днях открыли один из таких на Боровском шоссе. Маленький, всего 300 метров, а держал всю трассу. Это единственная дорога в Москве, которая находится прямо на крыше станции "Новопеределкино". Открыли там и боковые проезды, стоянки для такси, личного транспорта, большую разворотную площадку для общественного транспорта площадью 8 тысяч квадратных метров. Так что Боровское шоссе тоже поедет свободнее. И таких локальных, но очень важных вещей дорог для городского движения, у нас в работе не меньше сотни.

Часто слышишь: Москву строят мигранты...

Марат Хуснуллин: Не мигранты. Строят россияне. Они приезжают на стройки вахтовым методом - таких 50 тысяч на наших стройках, а заняты госзаказом 120 тысяч человек. Остальные - москвичи. Всего же в стройкомплексе задействовано около миллиона человек.

Ключевой вопрос

Когда появятся первые ТПУ, которые соединят разные виды общественного транспорта в Москве по принципу сухие ноги"?

Марат Хуснуллин: Эта программа оказалась очень сложной, потому что при строительстве каждого транспортно-пересадочного узла сталкиваются интересы 4-5 владельцев земельных участков, сетей и инвесторов. Взять хотя бы ТПУ "Рязанский". Там сразу три заказчика: железная дорога, МЦК и метро. К тому же участок еще раньше был продан инвестору - гостинице. Благоустройством должен заниматься еще четвертый заказчик, дорогой - пятый, реновацией - шестой… И вот интересы всех их должны быть увязаны на клочке земли площадью в три гектара! Плюс стоит задача соединить совершенно разные виды транспорта - например, МЦК, рельсы которой проходят по земле, и подземное метро. Увязать их логистику и систему безопасности, построить единый кассовый зал, обеспечить пожарную безопасность… У нас же прежде никто этим никогда не занимался! А японцы, например, работают в этом направлении 60 лет. Мы же хотим все это пробежать за 2-3 года.

Удается?

Марат Хуснуллин: Все запланированные 54 ТПУ уже поставили на ноги, все проектируются и строятся. Первый, где люди смогут пройти в одном закрытом контуре и на МЦК, и в метро, откроется в 2019-м году на станции "Нижегородская".

Марат Шакирзянович! Столичному стройкомплексу недавно исполнилось 30 лет, семь с половиной из которых вы во главе его. Какие традиции московских строителей стараетесь сохранить, а что изменить?

Марат Хуснуллин: Честно говоря, когда зашла речь об этой дате, я не сразу понял: что такое для стройкомплекса 30 лет. Выяснилось, что отсчет идет с 1988 года, когда власти страны поняли, что перестроить Москву и сделать ее лучшим городом в мире - а такая задача была поставлена еще 70 лет назад, сразу после войны, - они не могут. Так было принято решение создать стройкомплекс столицы и наделить его функциями союзного министерства. Сконцетрировали в один кулак все строительные, проектные мощности... Стройкомплекс сделал рывок, вытащил город вперед по жилью, по транспорту... А потом наступил период, когда все приватизировали, развалили... И пришлось Сергею Семеновичу, когда встала задача в разы увеличивать объемы транспортного строительства, собирать все заново.

Меня иногда спрашивают, к примеру: зачем нужен Мосинжпроект? Да очень просто: ту функцию, которую он выполняет, на рынке не может выполнить никто.

Словом, если говорить о преемственности, то она в централизованном управлении, концентрации ресурсов на достижение цели. Это первое. Второе - мы сохранили кадры, постарались соединить опыт старшего поколения и энергию молодых. Считаю, что такой симбиоз - единственная возможность эффективно и быстро достигать цели, которые ставит перед нами мэр.

Вы спрашиваете о новшествах в строительстве Москвы. Их много. Мы перешли на проектирование в основном в 3 д формате - это серьезный прорыв. Всю разрешительную систему перевели в электронный вид. Превратили всю отрасль в очень энергонасыщенное производство...

Сколько часов вы в сутки спите, Марат Шакирзянович?

Марат Хуснуллин: Ложусь за полночь. А встаю в пять часов утра. В течение всей недели.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"