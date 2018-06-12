Фото: В Волгограде подняли на сушу пострадавший в ЧП катамаран

В Волгограде завершилась поисковая операция после столкновения на Волге катамарана "Елань-12" с пассажирами на борту и баржи, буксируемой судном "Капитан Вечеркин".

"При помощи автокрана катамаран был поднят из воды на берег. Поисковая операция завершена", - сообщили в региональном управлении МЧС. Также пресс-служба ведомства опубликовала фотографию поднятого из воды катамарана.

Трагедия произошла в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда. В результате столкновения катамарана и баржи погибли 11 человек. В поисково-спасательной операции использовался беспилотник, оборудованный тепловизором, 55 единиц техники, 12 плавсредств и 1400 человек. Пятерых пассажиров удалось спасти, трое из них были госпитализированы. С пострадавшими и родственникам погибших сейчас работают психологи.

Причиной случившегося могло быть движение катамарана без навигационных огней по реке перпендикулярно судовому ходу сухогруза.

Южная транспортная прокуратура ведет проверку. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По предварительным данным, собственником и капитаном катамарана был ранее судимый экс-чиновник. Он оказался в числе погибших при столкновении.

Из-за произошедшей трагедии в Волгоградской области отменены праздничные торжества, приуроченные ко Дню России. Региональные власти дали поручение проверить условия хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги, уделив особое внимание техническому состоянию плавсредств, а также квалификации и профпригодности экипажей. Также пройдут дополнительные инструктажи речников по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.