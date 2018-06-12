Приз "Кинотавра" за лучший сценарий им. Григория Горина получил обозреватель "Российской газеты" писатель Павел Басинский в соавторстве с Авдотьей Смирновой и Анной Пармас за фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой по книге Басинского о Толстом. Призом за лучшую мужскую роль в триумфальном "Сердце мира" - награжден актер Степан Девонин; за лучшую женскую - Анна Слю за роль матери в картине Ивана Твердовского "Подбросы". Приз им. Микаэла Таривердиева за музыкальное решение присудили Леониду Десятникову и Алексею Сергунину за картину "Ван Гоги". Спецдиплом жюри - Марте Козловой за создание образа войны глазами ребенка в "Войне Анны" Алексея Федорченко.

"Мы не берем фильмы, лишенные авторской интонации, - заявил президент фестиваля Александр Роднянский. Фильмов у нас делается масса, но картин, в которых есть нечто, что любопытно фестивалю, - свежие творческие решения, неожиданные экспериментальные, подчас радикальные или даже провокативные поиски киноязыка, - не так уж и много. А мы все-таки стараемся помогать творческим решениям, а не прокату в целом. Фестивали для этого существуют, а фильмы, которые ориентированы напрямую к массовой аудитории, выходят на эту массовую аудиторию с помощью рекламы".

Главное на "Кинотавре" - свобода фильмов и свобода выбора

"Для меня это лучший фестиваль за 13 лет, - призналась программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева. - Потому что креативная идея, которая прослеживалась еще на отборе, впервые так сильно нас захватила. Вопрос нравится не нравится - не главное, за каждым фильмом - участником "Кинотавра" стоит честная позиция автора и честная мотивация сделать свое глубоко авторское высказывание. Впервые и в авторском кино, и в дебютном это наблюдалось в таком масштабе. Собрать эту программу было огромным и тяжелым трудом, спасибо моим коллегам отборщикам. И спасибо Александру Роднянскому, который никогда не вмешивается и не оказывает никакого давления. Это самое важное - свобода фильмов и свобода выбора. То, что мы показываем здесь открытый и честный мейнстрим - это наша позиция, которая была, есть и будет. Именно в этом контексте мы должны показывать реальность, а не очищать пространство для семи арт-, прекрасно сделанных, фильмов. Я считаю, что это путь в никуда: мы можем это сделать в Москве в отдельной программе в одном кинотеатре. Но наша задача - расширить поле и показать во всей его полноте".

Прямая речь

Александр Роднянский, президент фестиваля:

- Поскольку этот фестиваль остается в истории нашего кино фестивалем, в котором случилось "Сердце мира", то грешно было бы не использовать название этого фильма как метафору. Это всегда было нашей мечтой - создать "Кинотавр", который был бы сердцем кинематографического мира. Тем самым фестивалем, с площадки которого стартуют молодые. На котором уважают и благодарны старшим, предыдущим поколениям, классикам, где чествуют их. На котором будет побеждать ученик Александра Николаевича Сокурова и Кирилла Серебренникова. На котором любят друг друга, и уважают работы друг друга, и солидаризируются с теми, кому плохо. Фестиваль, куда непросто попасть - а в этом году здесь было 102 картины в отборе основного конкурса и более 400 короткометражных.

Фестиваль, который нужен индустрии, работающей прежде всего для зрителя, который напоминает, что кинематограф это не просто развлечение, не просто идея провести время и даже не просто идея посмеяться, повеселиться, сопереживать. А это идея универсального теста общества на прочность, на главные ценности - на то, ради чего существует кинематограф в частности и искусство в целом. Поэтому я рад, что нынешнее закрытие выглядело так, как оно выглядело. Это и есть кинематографическая индустрия в том виде, в котором она должна быть: единая, полноценная и солидарная.

Кстати

Бюджет "Кинотавра" в этом году составил 180 миллионов рублей.

Фестиваль увеличился на один день, на один конкурс и на одно жюри. Общее количество аккредитованных - около 4 тысяч, из них более 300 представителей СМИ. Плюс около сорока тысяч зрителей программы кино на открытой площади перед Зимним театром.