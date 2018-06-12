Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В Казани показали беспилотный автобус 13:44
Москвичи предпочитают кроссоверы и внедорожники 11.06.2018
Hyundai Creta: Есть ли смысл покупать кроссовер с "механикой" 11.06.2018
Новая Toyota Camry стала бестселлером марки в России 11.06.2018
12.06.2018 13:23
Рубрика: Легковые авто

В Geely назвали цену "народного седана"

Текст: Андрей Полухин
Автомобили Geely Emgrand 7 нового модельного ряда поступят в дилерские центры Беларуси в августе по цене около 23 тысяч белорусских рублей (приблизительно 720 тысяч рублей российских).
Фото: Пресс-служба Geely Geely Emgrand 7 2017 модельного года. Фото: Пресс-служба Geely
Geely Emgrand 7 2017 модельного года. Фото: Пресс-служба Geely

Об этом стало известно из интервью первого замминистра промышленности республики и исполняющего обязанности гендиректора завода "БелДжи" Геннадия Свидерского телеканалу СТВ.

"Седаны прошли эксплуатационные испытания, и первые модели мы передадим в наши дилерские центры в июне, - сказал Свидерский, видимо, подразумевая тестовые и демонстрационные образцы. - Но с учетом технологического цикла и поставок комплектующих из Китая серийно весь модельный ряд седанов выйдет в августе".

Фото: Пресс-служба Geely
Как китайский Geely Atlas покорил европейские дороги

Он отметил, что, согласно планам, машина выйдет на рынок по цене менее 23 тысяч белорусских рублей. Судя по всему, речь идет о начальной комплектации, которую и показали в сюжете. Такой седан получит 5-ступенчатую механическую коробку передач, магнитолу, простую климатическую систему и руль со скошенной нижней частью, как у кроссовера Atlas, но без кнопок управления. Показывая этот автомобиль журналистке, руководитель завода обратил ее внимание на отделку салона, мягкую переднюю панель, отсутствие пластмассового запаха и комфортабельное водительское место.

Geely Emgrand 7 2017 модельного года. Фото: Пресс-служба Geely.

Ранее "РГ" уже сообщала, что новинка будет продаваться и в России. Однако в тот момент было неясно, какую именно версию Emgrand 7 поставят на белорусский конвейер. Теперь машина рассекречена. К сожалению, это не Geely Emgrand GL, который и богаче оснащен, и современнее выглядит, хотя и дороже стоит, а рестайлинговая версия прежней "семерки" 2017 модельного года. Впрочем, в топовой комплектации автомобиль, как можно убедиться на снимках, имеет, например, кнопку запуска двигателя, электронный ручной тормоз, мультируль и мультимедийную систему с тачскрином.

В настоящее время у нас продается версия 2014 года производства черкесского автозавода. Машина стоит от 649 до 799 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Vesta Cross: Стоит ли переплачивать за "внедорожный" седан

Отметим, что руководители белорусского автозавода называют новый седан не иначе как "народный автомобиль", ожидая, что модель получит широкую популярность, в том числе благодаря низкой цене. Однако на данный момент в республике по цене от 20 до 21,5 тысячи белорусских рублей можно купить несколько моделей того же класса - и Lada Vesta, и Renault Logan, и Nissan Almera. Эксперты рынка предполагают, что в Geely предложат покупателям выгодные условия кредитования. Иначе новинка рискует остаться невостребованной.

Добавим, что, если судить по кроссоверу Geely Atlas, то цены на эту машину в Беларуси немногим выше, чем в России. По этой логике седан Emgrand 7 будет стоить у нас около 700 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что компания привезет к нам также хэтчбек Emgrand Cross. А вот перспективы обновленного кроссовера Emgrand X7 пока под сомнением. 

Салон Geely Emgrand 7 2017 модельного года. Фото: Пресс-служба Geely.
Новая Toyota Camry стала бестселлером марки в России
Lexus ES: Смогли ли японцы создать соперника "немецкой тройке"
#Geely