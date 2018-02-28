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28.02.2018 01:11
Рубрика: Легковые авто

Geely назвала все цены на полноприводный кросовер Atlas

Текст: Андрей Полухин
Китайский кроссовер Geely Atlas белорусской сборки наконец получил рублевый ценник. Судя по всему, теперь уже ничего не мешает одному из бестселлеров рынка SUV Поднебесной начать свою историю на российском рынке.
Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely
Фото: Пресс-служба Geely

Как стало известно в ходе презентации модели в Москве, которая состоялась вечером во вторник, 27 февраля, в минимальной комплектации Standart - с двухлитровым двигателем и механической трансмиссией - Atlas будет стоить 1 029 990 рублей. Версия Comfort с той же "ручкой" дороже ровно на 100 тысяч. С мотором 2.4 и "автоматом" ее оценили уже в 1 239 990 рублей, а с полным приводом - в 1 339 990. Топовая комплектация Luxury моноприводной машины обойдется в 1 289 990 рублей, а полноприводной - в 1 389 990 рублей. Таким образом российскому представительству Geely удалось удивить большинство экспертов - казалось, что минимальная цена автомобиля не дойдет до миллиона, а максимальная будет близка к полутора. 

Фото: Пресс-служба Geely
Atlas дорог России: Чем удивит самый красивый кроссовер Geely
Отметим, что стартовая цена сопоставимого с Atlas кроссовера Nissan Qashqai - 1 173 000 рублей, в версии 4x4 - 1 539 000, Kia Sportage - 1 269 900 и 1 449 900 рублей соответственно, Hyundai Tucson и Kia Rio - еще дороже. Впрочем, в тот же сегмент входит и китайский Haval H6, который не так давно протестировал обозреватель "РГ". Здесь базовая комплектация дороже - с полуторалитровым турбомотором и "механикой" она обойдется в 1 119 000 рублей, зато полноприводный вариант доступнее - от 1 219 000.

Напомним, уже в базовой версии Atlas имеется климат-контроль и подогрев передних сидений. В более высоких комплектациях есть система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, системы удержания автомобиля при подъеме и помощи при движении под уклон, контроля давления в шинах и курсовой устойчивости, датчики света, дождя и парковки, 8-дюймовый тачскрин и 7-дюймовая цифровая комбинация приборов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Под Липецком начнут сборку полноприводных кроссоверов ценой до 1,3 млн
Geely Atlas стал четвертой моделью бренда в России - в линейке присутствуют более бюджетные седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7 (обе модели обновятся и будут производиться в Беларуси), а также премиальный седан Emgrand GT, который стоит от 1 389 000 до 1 739 000 рублей.

Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене
#Geely