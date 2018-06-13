Фото: Сергей Безруков впервые вывел в свет беременную жену

44-летний российский актер и музыкант Сергей Безруков и его супруга, режиссер Анна Матисон, впервые вместе вышли в свет после объявления Сергея о том, что они ждут очередного пополнения в семье - актер в четвертый раз станет отцом.
Кинематографисты прилетели в Сочи, на "Кинотавр 2018", 9 июня - к премьере "Заповедника" по Довлатову.
Сергей Безруков прилетел на "Кинотавр" с беременной женой Анной Матисон. Режиссер представила свою картину "Заповедник"https://t.co/zJet2e4vsM pic.twitter.com/Z7qLCes1Ja— Комсомольская правда (@kpru) 10 июня 2018 г.
На "Заповеднике" Матисон выступила режиссером и соавтором сценария. Безруков - продюсером и исполнителем главной роли. Дата начала проката ленты еще не объявлена.
Безруков и Матисон познакомились в 2015 году - на съемках картины "Млечный путь". И не афишировали отношения. Поженились также без помпы.
Кинотавр 29!!! Сочи!!! Зимний театр!!! Закрытие! Мы счастливы,что были в конкурсе)))) Усталые...Но действительно счастливые!!! Спасибо огромное ОРГАНИЗАТОРАМ!!!! Рядом были потрясающие мастера и очень талантливые работы! Всё честно!!! Дорогие наши,Хоррошие! Наш фильм для вас,для зрителей))) Таким его и делали...Не переживайте за нас) Кино всем понравилось,конечно не без критических мнений,куда деваться)))) НО главное его оценил ИМЕННО ЗРИТЕЛЬ! И впереди НАС ЖДЁТ прокат! Одна из лучших прокатных компаний SONY PICTURES будет заниматься нашим «Заповедником»!!!! Следите за новостями!!! УРРРАААА! Это и есть НАША ПОБЕДА!!!!!
Первый общий ребенок - дочь Мария - у пары родился летом 2016 года.
Ранее мы писали, что Сергей Безруков сколотил рок-группу "Крестный папа" и выпустил первый клип, где скрестил Сашу Белого и Александра Сергеевича Пушкина - в честь дня рождения последнего.