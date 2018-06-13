Фото: Сергей Безруков впервые вывел в свет беременную жену

44-летний российский актер и музыкант Сергей Безруков и его супруга, режиссер Анна Матисон, впервые вместе вышли в свет после объявления Сергея о том, что они ждут очередного пополнения в семье - актер в четвертый раз станет отцом.

Кинематографисты прилетели в Сочи, на "Кинотавр 2018", 9 июня - к премьере "Заповедника" по Довлатову.

Сергей Безруков прилетел на "Кинотавр" с беременной женой Анной Матисон. Режиссер представила свою картину "Заповедник"https://t.co/zJet2e4vsM pic.twitter.com/Z7qLCes1Ja — Комсомольская правда (@kpru) 10 июня 2018 г.

На "Заповеднике" Матисон выступила режиссером и соавтором сценария. Безруков - продюсером и исполнителем главной роли. Дата начала проката ленты еще не объявлена.

Безруков и Матисон познакомились в 2015 году - на съемках картины "Млечный путь". И не афишировали отношения. Поженились также без помпы.

Первый общий ребенок - дочь Мария - у пары родился летом 2016 года.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков сколотил рок-группу "Крестный папа" и выпустил первый клип, где скрестил Сашу Белого и Александра Сергеевича Пушкина - в честь дня рождения последнего.