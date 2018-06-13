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Фото: Сергей Безруков впервые вывел в свет беременную жену

Новость 13.06.2018, 10:54 | Текст: Олег Усков

44-летний российский актер и музыкант Сергей Безруков и его супруга, режиссер Анна Матисон, впервые вместе вышли в свет после объявления Сергея о том, что они ждут очередного пополнения в семье - актер в четвертый раз станет отцом.

Кинематографисты прилетели в Сочи, на "Кинотавр 2018", 9 июня - к премьере "Заповедника" по Довлатову.

На "Заповеднике" Матисон выступила режиссером и соавтором сценария. Безруков - продюсером и исполнителем главной роли. Дата начала проката ленты еще не объявлена.

Безруков и Матисон познакомились в 2015 году - на съемках картины "Млечный путь". И не афишировали отношения. Поженились также без помпы.

Кинотавр 29!!! Сочи!!! Зимний театр!!! Закрытие! Мы счастливы,что были в конкурсе)))) Усталые...Но действительно счастливые!!! Спасибо огромное ОРГАНИЗАТОРАМ!!!! Рядом были потрясающие мастера и очень талантливые работы! Всё честно!!! Дорогие наши,Хоррошие! Наш фильм для вас,для зрителей))) Таким его и делали...Не переживайте за нас) Кино всем понравилось,конечно не без критических мнений,куда деваться)))) НО главное его оценил ИМЕННО ЗРИТЕЛЬ! И впереди НАС ЖДЁТ прокат! Одна из лучших прокатных компаний SONY PICTURES будет заниматься нашим «Заповедником»!!!! Следите за новостями!!! УРРРАААА! Это и есть НАША ПОБЕДА!!!!!

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Первый общий ребенок - дочь Мария - у пары родился летом 2016 года.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков сколотил рок-группу "Крестный папа" и выпустил первый клип, где скрестил Сашу Белого и Александра Сергеевича Пушкина - в честь дня рождения последнего.

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