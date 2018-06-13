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13.06.2018,  
11:19
Текст: Екатерина Призова

Военные Сибири получили БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

Партию первых модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с модулем "Бережок", прозванных "истребителем танков", получили артиллеристы Центрального военного округа. Восемь машин поступили на вооружение бригады, которая дислоцируется в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Это первая поставка этой техники в военный округ по гособоронзаказу. До конца года на вооружение ЦВО поступит 16 БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

Как уже писала "РГ", испытания модернизированных машин начались в мае на подмосковном полигоне. По своим боевым качествам техника существенно шагнула вперед в сравнении с советским БМП-2 (сейчас в армии РФ порядка 3,5 тысячи таких машин).

На обновленных БМП-2М установлено принципиально иная система управления огнем, снабженная прибором наведения с тепловизионным модулем: это увеличивает разведывательные и огневые возможности БМП, делает ее эффективной в любое время суток.

Боевой модуль "Бережок" вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным с ней пулеметом ПКТ, а также - четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" с лазерным наведением (их боевая мощь позволяет вывести из строя практически любой танк).

Считается, что боевой модуль "Бережок" увеличивает огневую мощь машины в три-четыре раза.

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гособоронзаказ
Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
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