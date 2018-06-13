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Рубрика: В мире

СМИ: Лидеры КНДР и США обменяются визитами

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп приняли приглашения друг друга обменяться официальными визитами. Об этом говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS
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Встреча глав двух государств прошла вчера в Сингапуре. По итогам саммита Ким Чен Ын и Трамп подписали соглашение. Его официально содержание не разглашается, однако СМИ удалось рассмотреть основные пункты.

"Уважаемый высший руководитель пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время, и президент Трамп тоже пригласил председателя Госсовета Ким Чен Ына посетить США, - приводит ТАСС сообщение ЦТАК. - Лидеры КНДР и США выразили уверенность в том, что такие приглашения поспособствуют улучшению двусторонних отношений, и с удовольствием их приняли".

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон и Пхеньян должны прекратить враждебные военные действия. Трамп "выразил понимание на этот счет и заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи".

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