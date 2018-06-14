Головин: Героем матча Россия - Саудовская Аравия себя не чувствую
Так что нет ничего удивительного в том, что появление Головина в микст-зоне едва не спровоцировало обвал заграждения, отделявшего футболиста от журналистов: настолько много желающих было пообщаться с Александром.
Саш, чувствуете себя главным героем матча?
Александр Головин: Главным героем я себя не чувствую, хорошо играла вся команда. Все выложились. Подготовились и дали бой.
Как вам Саудовская Аравия? Показалось, что легко с ней справились…
Александр Головин: Не сказать, что легко. Кто не смотрел игру, по счету скажут, наверное, что нам было легко. Но они очень хорошо владели мячом. Моментами было очень тяжело даже вступать в отбор. Они очень техничные ребята. Но мы готовились, знали, что они играют авантюрно и прессингом где-то их накрывали.
Когда поняли, что все получается и дело идет к разгрому?
Александр Головин: На 93-й минуте, когда забил, тогда и понял.
Можно сказать, что теперь давление на вас спало?
Александр Головин: Его особо и не было. Было какое-то волнение. Мы ни о чем не думали, просто готовились к игре. Получилось так, как получилось. Теперь к следующей игре будем готовиться, также ни о чем не думая.
Много разговоров идет о вашем возможном переходе в "Ювентус" и другие европейские топ-клубы. Вам это не мешает?
Александр Головин: Это я все оставил в стороне. Сейчас чемпионат мира идет. Я в сборной, все мысли только об этом.
Что сказал Черчесов в раздевалке после игры?
Александр Головин: Он всех поздравил, сказал, что мы молодцы.
Успокойте страну, а то теперь мы будем думать, что после такой победы команда расслабится…
Александр Головин: Повторюсь, мы будем готовиться. Каждый будет биться так же, как сегодня.
Уже думали, как остановить Салаха?
Александр Головин: Мы будем думать, как остановить всю команду, не только Салаха. Египет - очень сильная сборная, и там много сильных игроков.
Как себя чувствует Дзагоев?
Александр Головин: Не могу сейчас говорить, что будет с ним. Врачи скажут. Но мы надеемся, что ничего серьезного.
Можно сказать, что сегодня вы бодились максимального результата?
Александр Головин: Три очка есть три очка. Без разницы, с каким мы счетом выиграли 1:0 или 5:0. Мы просто довольны своей игрой.
Насколько для вас было важно присутствие президента?
Александр Головин: Очень рады, что президент приехал. Он сказал очень хорошую речь перед открытием турнира. Это важно для всей страны.
Это помогало бежать вперед?
Александр Головин: Бежать вперед помогали болельщики. Поддерживали. Мы бы хотели, чтобы так продолжалось и дальше.
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