Грядет новое кино о постапокалипсисе - от создателей "Легиона" и "Фарго"

Авторы "Легиона" поработают над постапокалипсисом с инопланетянами Man Alive.

Deadline сообщает, что автор нашумевшего гетто-дэнсинг клипа Дональда Гловера This is America, режиссер Хиро Мурай ("Атланта", "Барри", "Легион") на данный момент ведет переговоры с каналом Fox на предмет постановки первого в своей карьере полнометражного фильма.

Черновик сценария подготовил Джо Гринберг, который позже был переработан Дэвидом Робертом Митчеллом ("Оно" - которое It Follows - и "Под Силвер-Лэйк").

Поддержат его в этом нелегком деле Ной Хоули, Ли Киттей и Джон Камерон, которые спродюсируют проект.

В центре сюжета окажется пострадавшая после интервенции пришельцев Земля, где предстоит выживать изолированному главному герою. Однако вскоре протагонист понимает, что в этом очищенном от человеческого присутствия пространстве он совсем не одинок.

Напомним, что это не первый проект, в котором коллег Ноя Хоули тянет на космические проекты. Один из продюсеров сериала "Фарго" затеял политический сайфай, который коснется правления Дональда Трампа.