Юрий Газинский: Следующая мечта - качественно сыграть с Египтом
Вряд ли кто мог предположить, что именно Юрий Газинский станет автором первого мяча чемпионата мира-2018. Еще пару-тройку недель назад само его попадание в заявку сборной России на турнир было под большим вопросом.
Матч открытия против Саудовской Аравии (5:0) стал для Юрия первым официальным в футболке национальной команды. А гол, забитый на 12-й минуте, соответственно, первым в составе сборной.
Юрий Газинский: В детстве мог только мечтать, и очень рад, что все так получилось. Что касается гола, была подача, оказался на дальней штанге один и пробил в дальний угол.
Еще недавно вы вообще могли не оказаться в заявке, а сейчас вы автор первого гола на чемпионате мира. Вы чувствуете себя счастливым человеком?
Юрий Газинский: Доля везения была, но в первую очередь, это моя работа. Я трудился, шел к этому.
Сборная не расслабится?
Юрий Газинский: Еще два матча с Египтом и Уругваем. Нужно максимально к ним подготовиться, как можно быстрее забыть эту игру.
Как команда отреагировала на травму Алана Дзагоева?
Юрий Газинский: Безусловно, это потеря. Сейчас надо постараться найти Алану замену.
Какая теперь мечта?
Юрий Газинский: Следующая мечта - качественно сыграть с Египтом.
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