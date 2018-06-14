Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
14.06.2018 22:14
Рубрика: Спорт

Юрий Газинский: Следующая мечта - качественно сыграть с Египтом

Текст: Илья Соболев

Вряд ли кто мог предположить, что именно Юрий Газинский станет автором первого мяча чемпионата мира-2018. Еще пару-тройку недель назад само его попадание в заявку сборной России на турнир было под большим вопросом.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Головин: Героем матча Россия - Саудовская Аравия себя не чувствую

Матч открытия против Саудовской Аравии (5:0) стал для Юрия первым официальным в футболке национальной команды. А гол, забитый на 12-й минуте, соответственно, первым в составе сборной.

Юрий Газинский: В детстве мог только мечтать, и очень рад, что все так получилось. Что касается гола, была подача, оказался на дальней штанге один и пробил в дальний угол.

Еще недавно вы вообще могли не оказаться в заявке, а сейчас вы автор первого гола на чемпионате мира. Вы чувствуете себя счастливым человеком?

Юрий Газинский: Доля везения была, но в первую очередь, это моя работа. Я трудился, шел к этому.

Сборная не расслабится?

Юрий Газинский: Еще два матча с Египтом и Уругваем. Нужно максимально к ним подготовиться, как можно быстрее забыть эту игру.

Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Как команда отреагировала на травму Алана Дзагоева?

Юрий Газинский: Безусловно, это потеря. Сейчас надо постараться найти Алану замену.

Какая теперь мечта?

Юрий Газинский: Следующая мечта - качественно сыграть с Египтом.

Новости чемпионата
Гергиев: Выход из группы - минимум для сборной России на ЧМ 23:26
Светлаков ставил на победу 7:0 в матче России и Саудовской Аравии 22:32
Ван Бастен оценил матч России и Саудовской Аравии 22:30
Владелец "Спартака" назвал игру Головина шедевральной 22:20
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком 22:52

Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком 22:52

Полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль в матче Россия - Саудовская Аравия, признан лучшим игроком встречи. "Я был очень рад тому, что попал в состав и приехал на чемпионат мира, но о таком даже не мечтал", - отметил футболист

Дзюба: Приятно, что Черчесов правильно отреагировал на мой жест 22:24

Дзюба: Приятно, что Черчесов правильно отреагировал на мой жест 22:24

Артем Дзюба, выйдя на замену, забил гол в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии. Затем форвард обменялся жестами с главным тренером Станиславом Черчесовым. В микст-зоне Дзюба рассказал, что это означало

Головин: Героем матча Россия - Саудовская Аравия себя не чувствую 22:02

Головин: Героем матча Россия - Саудовская Аравия себя не чувствую 22:02

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями после победы в матче против Саудовской Аравии. "Главным героем я себя не чувствую, хорошо играла вся команда", - подчеркнул футболист

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 20:04

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 20:04

Сборная России с победы стартовала на домашнем чемпионате мира. В первом матче, который состоялся в столичных "Лужниках", команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0