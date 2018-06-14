Вряд ли кто мог предположить, что именно Юрий Газинский станет автором первого мяча чемпионата мира-2018. Еще пару-тройку недель назад само его попадание в заявку сборной России на турнир было под большим вопросом.

Матч открытия против Саудовской Аравии (5:0) стал для Юрия первым официальным в футболке национальной команды. А гол, забитый на 12-й минуте, соответственно, первым в составе сборной.

Юрий Газинский: В детстве мог только мечтать, и очень рад, что все так получилось. Что касается гола, была подача, оказался на дальней штанге один и пробил в дальний угол.

Еще недавно вы вообще могли не оказаться в заявке, а сейчас вы автор первого гола на чемпионате мира. Вы чувствуете себя счастливым человеком?

Юрий Газинский: Доля везения была, но в первую очередь, это моя работа. Я трудился, шел к этому.

Сборная не расслабится?

Юрий Газинский: Еще два матча с Египтом и Уругваем. Нужно максимально к ним подготовиться, как можно быстрее забыть эту игру.

Как команда отреагировала на травму Алана Дзагоева?

Юрий Газинский: Безусловно, это потеря. Сейчас надо постараться найти Алану замену.

Какая теперь мечта?

Юрий Газинский: Следующая мечта - качественно сыграть с Египтом.