Трамп заявил о желании вывести военных США из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, находящиеся сейчас в Южной Корее, вернулись домой, но пока об этом рано говорить.

По словам главы Белого дома, вопрос о выводе контингента численностью 32 тысячи человек на саммите в Сингапуре не обсуждался. "В подходящее время будет обсуждаться", - подчеркнул Трамп.

Он также выразил мнение, что лидер КНДР, вероятно, "хотел бы этого". "Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится", - цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

Сеул не полностью компенсирует США расходы, которые Вашингтон тратит на содержание войск, находящихся на Корейском полуострове.