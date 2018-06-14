В мире
14.06.2018 13:12

В Москве Лукашенко сыграл в футбол с Забивакой

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где на стадионе "Лужники" по приглашению президента России Владимира Путина посетит церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, передает корреспондент БЕЛТА.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Сразу у трапа самолета главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака - талисман нынешнего чемпионата. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам. Он также оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием - "Удачи братьям россиянам!"

По случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибывают и многие другие зарубежные лидеры. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

 

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