Головин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны"
Полузащитник сборной России Александр Головин в курсе слухов, отправляющих его в "Барселону". По словам футболиста, к таким разговорам он относится спокойно.
Ранее издание Marca сообщило, что каталонцы заинтересованы в приглашении россиянина.
"Говорить могут разное. Конечно, я читал эту новость. Как к ней отношусь? Совершенно нейтрально", - отметил Головин.
В отличие от "Барселоны", в переговорах с ЦСКА сейчас находится "Ювентус". Итальянский клуб готов заплатить за Александра 18 миллионов евро. Но армейцы настаивают на 25 миллионах.
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