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15.06.2018 18:37
Рубрика: Спорт

Головин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны"

Текст: Артур Нанян

Полузащитник сборной России Александр Головин в курсе слухов, отправляющих его в "Барселону". По словам футболиста, к таким разговорам он относится спокойно.

Ранее издание Marca сообщило, что каталонцы заинтересованы в приглашении россиянина.

"Говорить могут разное. Конечно, я читал эту новость. Как к ней отношусь? Совершенно нейтрально", - отметил Головин.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В отличие от "Барселоны", в переговорах с ЦСКА сейчас находится "Ювентус". Итальянский клуб готов заплатить за Александра 18 миллионов евро. Но армейцы настаивают на 25 миллионах.

Сегодня российская сборная начала подготовку ко второму своему матчу на чемпионате мира с Египтом. По индивидуальной программе на занятии работал Юрий Жирков. Получивший травму в игре с Саудовской Аравией Алан Дзагоев присутствовал на тренировке, но занимался в кроссовках и с защитным тейпом на левом бедре.

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