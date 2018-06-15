СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к Головину
"Барселона" включилась в борьбу за футболиста сборной России Александра Головина. Действующие чемпионы Испании готовы побороться за полузащитника ЦСКА с "Ювентусом".
При этом Головин остается запасным вариантом для "Барселоны". Каталонцы начнут переговоры по трансферу Александра только если не смогут приобрести хавбека голландского "Аякса" Френки де Йонга.
Главным претендентом на Головина, по информации зарубежных СМИ, остается "Ювентус". В отличие от "Барселоны", официальные лица итальянского клуба не скрывают своей заинтересованности в переходе россиянина.
К примеру, на днях главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри отметил, что ему нравится игра Головина. А чуть ранее генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил информацию о возможном трансфере игрока.
Впрочем, сам Головин сосредоточен сейчас на чемпионате мира, старт которого он провел просто блестяще. В первом матче турнира Александр помог сборной России разгромить Саудовскую Аравию (5:0), забив мяч и отметившись двумя результативными передачами.
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