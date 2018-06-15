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15.06.2018 01:12
Рубрика: Спорт

СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к Головину

"Барселона" включилась в борьбу за футболиста сборной России Александра Головина. Действующие чемпионы Испании готовы побороться за полузащитника ЦСКА с "Ювентусом".

Текст: Артур Нанян

При этом Головин остается запасным вариантом для "Барселоны". Каталонцы начнут переговоры по трансферу Александра только если не смогут приобрести хавбека голландского "Аякса" Френки де Йонга.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Головин: Героем матча Россия - Саудовская Аравия себя не чувствую

Главным претендентом на Головина, по информации зарубежных СМИ, остается "Ювентус". В отличие от "Барселоны", официальные лица итальянского клуба не скрывают своей заинтересованности в переходе россиянина.

К примеру, на днях главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри отметил, что ему нравится игра Головина. А чуть ранее генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил информацию о возможном трансфере игрока.

Впрочем, сам Головин сосредоточен сейчас на чемпионате мира, старт которого он провел просто блестяще. В первом матче турнира Александр помог сборной России разгромить Саудовскую Аравию (5:0), забив мяч и отметившись двумя результативными передачами.

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