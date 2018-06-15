Игроков сборной Саудовской Аравии не накажут за поражение от России
Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о наказании игроков за поражение от России (0:5) в матче открытия чемпионата мира. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что власти страны оштрафуют футболистов национальной команды. А глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх выступил с резкой критикой в адрес игроков.
"Мы ценим позицию и смелость аль-Шейха. Он взял на себя ответственность за поражение сборной. Команда и чиновники пообещали работать над исправлением ошибок для достижения хорошего результата в оставшихся матчах на групповом этапе"., - говорится в заявлении федерации футбола Саудовской Аравии.
Напомним, что следующую встречу саудовцы проведут 20 июня в Ростове. В соперниках у них будет Уругвай.
Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01
На "Екатеринбург-Арене" начался второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Египет играет с Уругваем. Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с россиянами за вторую путевку в 1/8 финала
Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. Социальные сети отреагировали на победу нашей команды огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:34
Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча