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15.06.2018 16:27
Рубрика: Спорт

Игроков сборной Саудовской Аравии не накажут за поражение от России

Текст: Артур Нанян

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о наказании игроков за поражение от России (0:5) в матче открытия чемпионата мира. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что власти страны оштрафуют футболистов национальной команды. А глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх выступил с резкой критикой в адрес игроков.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Мы ценим позицию и смелость аль-Шейха. Он взял на себя ответственность за поражение сборной. Команда и чиновники пообещали работать над исправлением ошибок для достижения хорошего результата в оставшихся матчах на групповом этапе"., - говорится в заявлении федерации футбола Саудовской Аравии.

Напомним, что следующую встречу саудовцы проведут 20 июня в Ростове. В соперниках у них будет Уругвай.

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